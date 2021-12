Inteligência especializada: sentimento do investidor em Portugal

Curran Sachdeva, sócio-gerente da Valerio Partners, uma empresa de consultoria independente especializada em projetos de investimento residencial na Europa, discute o que esperar com um comunicado de imprensa do Portugal News 2021 Trends.

Press Report House: Os Valerio Partners são particularmente especialistas em planos de investimento residencial europeus?

Curran Sachdeva: Somos consultores independentes especializados em imigração. Duas vezes a nossa parte. Gerenciamos o processo para o cliente, que é tranquilo, eficiente e garante que o cliente tenha um certo nível de conforto. Em segundo lugar, conversamos com o cliente sobre as opções de investimento – geralmente imóveis diretos ou a rota de financiamento de investimento. Nossos antecedentes, especialmente o meu vindo da Schroeder Investment Management, me permitem conversar com clientes sobre opções de investimento em um nível mais técnico. Falamos também de aspectos de qualidade como a administração e o seu compromisso com Portugal, porque afinal é um investimento de longo prazo.

Apresentar o advogado certo aos clientes, sabe, esse processo é uma coisa muito pessoal, então é importante que o cliente esteja confortável. Também conversamos com fundos de investimento e incorporadores do setor imobiliário direto.

Trabalhamos com a mão direita do cliente, o que é algo que os clientes podem apreciar. Do ponto de vista profissional, não temos um desempenho tão bom quanto nossos concorrentes neste mercado. Falamos tanto do programa Golden Visa como dos fundos de investimento, o que penso nos distingue do mercado, o que significa que os clientes têm o conhecimento técnico e o que querem ver com base no seu próprio perfil de risco / retorno. Nós o transformamos em um processo centrado no cliente e entendemos o que o cliente está procurando.

PRH: Valerio Partners oferece consultoria em quatro países: Right, Malta, Chipre, Portugal e Reino Unido. Como Portugal se destaca?

KS: 98% do nosso negócio é para Portugal. Acho que o programa em Portugal foi apreciado pela sua flexibilidade. Alguns fundos de investimento são agora muito atraentes como um investimento completamente puro – se você adicionar um visto de residente e, eventualmente, um passaporte, verá que não há problema. Diria que é a qualidade das opções de investimento em Portugal que o ajuda a distinguir-se de outros projectos da UE. Acho que o SEF e o governo português têm feito um excelente trabalho na atração de investidores para Portugal.

O passaporte português também é muito forte. Existem alguns grandes incentivos fiscais e, de um ponto de vista básico, com exceção do Golden Visa, muitas coisas interessantes estão acontecendo em Portugal. Eles têm planos e movimentos diferentes para Portugal. Após uma epidemia, as pessoas procuram um estilo de vida mais equilibrado. Portugal cumpre todos esses requisitos.

PRH: Geograficamente, de onde vêm os clientes?

KS: Felizmente, temos uma base de clientes global, o que é excelente porque reduzimos o risco entrando em diferentes mercados. Olhando para os mercados em geral, dado o Brexit e o USI, agora temos os maiores mercados no Reino Unido.. Também temos clientes na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, Índia, África do Sul e América do Sul; Peru, Brasil e Chile.

No futuro, espero que a maior base de clientes venha dos Estados Unidos e do Reino Unido, bem como de economias emergentes em países como a Índia, dependendo das preferências de investimento.

Portugal procura atrair não só os ricos que podem investir em bens imobiliários ou fundos de Portugal, mas também pessoas de todas as esferas da vida. Portugal também tem alguns vistos de empreendedorismo e de aposentadoria atraentes. Existem opções atraentes para empresas e pessoas físicas. Espero que você encontre um bom equilíbrio entre as pessoas em trânsito, mesmo que queiram um estilo de vida diferente na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Benefícios de abrir uma empresa tributária ou criptomoeda. São inúmeras as razões pelas quais Portugal é tão atractivo e essas bases não parecem estar a desaparecer. É muito raro que uma das principais economias da Europa tenha essas bases e penso que irá avançar a favor de Portugal.

PRH: A partir de 1º de janeiroSt. 2022, Em algumas partes de Portugal não é possível investir em imóveis para fins residenciais

KS: Áreas mais densamente povoadas – então você está falando de Lisboa, Grande Lisboa, Porto, Algarve e algumas outras áreas.. Ele afirma que o governo português está tentando transferir a riqueza para áreas menos densamente povoadas. Ainda pode investir em imobiliário comercial em zonas mais densamente povoadas, mas haverá uma mudança de investimento para zonas como Évora, Alcácer de Sal, Sagres que se enquadrem nesses parênteses.

Financeiramente, obviamente, o salto de 350 mil euros para 500 mil euros. Para lugares como o Reino Unido, para lugares como os EUA, acho que o salto não é tão grande quanto em outras economias. Acho que o mercado de fundos está amadurecendo muito bem e há ótimas oportunidades. Conforme mencionado anteriormente, a Valerio Partners vê os fundos de investimento como um investimento em particular e um benefício adicional, especialmente com o Golden Visa. Não vemos isso inteiramente como um mecanismo para autorizações de residência que nossos clientes apreciam. A maioria dos meus clientes deseja explorar investidores e tecnologias sofisticadas por conta própria.

PRH: O que recomendaria com base em Portugal, se fornecesse alguma informação de graça, onde investir, mas onde investir, com quem investir, como investir?

KS: Quando converso inicialmente com os clientes, primeiro discutimos seu perfil de risco / recompensa e o que eles desejam obter de seu investimento. A maioria dos clientes está a investir pela primeira vez em Portugal. Portanto, eles se concentram na segurança do capital como uma prioridade. Nesses casos, sempre argumento que é necessária uma carteira equilibrada. A propósito, onde eu não vinculo diversificação, risco para um desenvolvedor ou desenvolvimento, a diversificação também vem de classe de propriedade, estratégia de aquisição, geografia, moeda. Portanto, no final, um portfólio equilibrado é essencial. Se você olhar para fundos como fundos EQTY ou fundos CGA. São fundos alocados a vários setores e são importantes para reduzir o risco de avançar. À medida que o mercado amadurece a qualidade dos fundos em Portugal está a crescer, tendo trabalhado durante muitos anos em conselhos de administração e serviços financeiros locais e internacionalmente experientes, que só servem para o investimento que vai para Portugal.

