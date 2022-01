Ingressos de John Stockton Gonzaga suspensos por rejeição de máscara

O último passe de John Stockton lhe custou seus ingressos para a temporada no Gonzaga.

Os armadores do Hall of Fame e o ex-aluno de Gonzaga foram suspensos com ingressos para a temporada de basquete depois de se recusarem a cumprir o mandato de máscara escolar no McCarthy Athletic Center, De acordo com The Spokesman-Review.

“Basicamente, era como, ‘Eles estavam me pedindo para usar uma máscara para jogos e sendo uma figura pública, uma pessoa um pouco mais direta, fiquei um pouco preso na multidão'”, disse Stockton, 59 anos, ao jornal. . “Então eles tiveram reclamações e se sentiram como se algum dos chefes – essas coisas não fossem discutidas, mas o que fosse mais alto – eles tinham que me pedir para usar uma máscara ou iriam pendurar ingressos.”

O capitão assistente de todos os tempos da NBA foi franco em suas crenças anti-vacinação, ao mesmo tempo em que espalha informações erradas sobre o COVID-19. Ele afirmou infundadamente em sua entrevista ao The Spokesman-Review que atletas profissionais morrem com a vacina. Não há evidências de que as vacinas COVID causem mortes.

“Acho que está muito marcado agora, acho que agora há 150, que mais de 100 atletas profissionais morreram – atletas profissionais – no auge de suas vidas, fatalidades vacinadas, bem no campo, bem no campo”, Stockton disse ao jornal.

John Stockton nas arquibancadas do jogo Gonzaga 2016. PA

Stockton descreveu sua conversa sobre a decisão com o diretor esportivo de Gonzaga, Chris Standford, como “apropriada”, mas “não agradável”.

Para participar de eventos esportivos locais, Gonzaga exige comprovação de vacinação ou teste negativo para COVID-19 nas últimas 72 horas. Mas a escola recentemente se tornou muito mais rigorosa na aplicação da autorização de máscaras, informou o The Spokesman-Review, resultando na suspensão de Stockton de seus ingressos para a temporada.

Gonzaga tem apenas cinco jogos em casa em sua programação nesta temporada, mas Stockton, que jogou pelo Gonzaga de 1980 a 1984, terá que vê-los de longe.

John Stockton, ex-jogador de Gonzaga e lenda do jazz, é o capitão de basquete de todos os tempos. AFP via Getty Images

Acho que definitivamente confirma (a relação com Gonzaga). disse Stockton, um residente de Spokane, Washington. “Eu faço parte deste campus desde que eu tinha provavelmente 5 ou 6 anos de idade. Eu nasci a dois quarteirões de distância e eu entro na academia e vendo software para entrar em jogos desde que eu era um garotinho. Então, ela é tenso, mas não quebrado, e tenho certeza de que vamos superar isso, mas não é sem algum conflito.”