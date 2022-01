Informações sobre terremotos: Mac moderado. 4.3 Terremoto – Oceano Atlântico Norte, 79 km ao sul da Ilha da Armona, Portugal, Faraó Sábado, 1º de janeiro de 2022 às 20h03 (GMT -1)

Contribuição:

Grande Marinha, Lyria, Portugal / Não percebi Não senti o terremoto, mas graças ao Twitch Live, pude ver meus pêndulos e ver vibrações muito pequenas. Eu tenho os videos para isso | 5 usuários acharam isso interessante. (Reportado por (Reportado por Nosso aplicativo / Não percebi

Ayamonde (101,1 km centro NNE) [Map] / Tremor leve (MMI IV) / chocalhar, vibrar / 2-5 s : Eu estava sentado na cadeira do PC e de repente senti a cadeira vibrar, pensei que fosse meu filho brincando, mas quando olhei para trás vi que não havia ninguém ali e naquele momento meu filho saiu e sentiu a vibração na cama . | Um usuário achou isso interessante.

Albufeira (97,1 km NNW centro) [Map] / Agitação muito fraca (MMI II) / Balanço horizontal (lateral) / 2-5 segundos : Não muito. Um pequeno murmúrio como uma tempestade e o colchão debaixo da minha cama começou a funcionar um pouco … | Um usuário achou isso interessante.

Monkarapacho (terremoto 95,4 km N) [Map] / Tremulação leve (MMI IV) / Bomba vertical única / 1-2V : Tremor leve | 2 usuários acharam isso interessante.

Tavira Alcarve (89,5 km N) [Map] / Tremor leve (MMI IV) / chocalhar, vibrar / 5-10 s : A cadeira travou enquanto você estava sentado assistindo TV por mais de 5 segundos e os cachorros latiram do lado de fora. | 2 usuários acharam isso interessante.

Alpfira (103,1 km NNW core) [Map] / Agitação moderada (MMI V) / Bomba vertical única / Muito curta : Assistindo TV, senti a casa subir e descer .. apenas uma vez. Achei que fosse um caminhão grande, mas fui até a janela, sem trânsito

Machados, Portugal (92,6 km NNW centro) [Map] / MMI V / Ruído, vibração : Todos se sentiram, a penteadeira e os itens de cabideiro balançaram ruidosamente, o cachorro acordou e latiu. A obra de arte pendurada foi deslocada. Nosso primeiro terremoto e sem dúvida soubemos imediatamente o que estávamos experimentando. Vamos avaliar nossa casa durante o dia

Isla Christina (102,3 km centro NNE) [Map] / Tremor muito fraco (MMI II) / Vibração e rolamento / 1-2 V : Sentada na espreguiçadeira, ela se mexeu, ela balançou e eu senti algo bater na parede 4 ou 5 vezes.

Armacco de Pera (105,9 km NW centro) [Map] / Tremor leve (MMI IV) / Ruído, vibração : Olá, fiquei quieto quando senti meu corpo se mexer, enquanto algo vibrava / trovejava entre um móvel e o telhado de uma casa vizinha. Eu me perguntei se era um barulho de um vizinho, mas não: o tremor era mesmo g

Polycum, Lule (100,1 km NNW centro) [Map] / Agitação leve (MMI IV) : Eu estava dormindo e acordei com o som do caminhão dirigindo. Meu marido entrou na sala e perguntou se eu havia sentido o terremoto.

Vila Real de Santo Antonio, Faro (100,2 km NNE centro) [Map] / Tremor fraco (MMI III) / Balanço horizontal (lateral) / 2-5 segundos : Ligeiro tremor, mas nada grande. Duas explosões. Um por alguns segundos, depois outro. Moro em Vila Real de Santo Antonio.

Moncarabacho, Município de Olhão, Faro (90 km ao norte) [Map] / Batido leve (MMI IV) / Muito curto : Enquanto estava sentado no sofá, o sofá balançou fortemente por um período muito curto. A mesa da televisão também tremeu

Quelfes (terremoto de 82,5 km N) [Map] / Agitação muito fraca (MMI II) / Bomba vertical única / Muito curta : Quando eu estava sentado em uma cadeira, parecia que ela estava até mesmo em volta do meu pescoço, como se a casa tivesse caído no chão! Fiquei surpreso quando todos os cães da vizinhança começaram a latir.

Albuquerque, Portugal (103,2 km NNW hub) [Map] / Agitação muito fraca (MMI II) / Bomba vertical única / 1-2V : Estávamos em nossa sala, assistindo TV. Os copos cantavam, a água se movia em nossos copos, eu sei do Japão.

Bellavista, Aljaraq (122,3 km NNE center) [Map] / Agitação muito fraca (MMI II) / 1-2V : O sofá, o guarda-roupa e as telas do banheiro da minha casa foram removidos. No Twitter, eles me dizem que as pinturas e luzes na Isla Christina caíram e se moveram fortemente

Albufeira, Algarve, Portugal (hub 99,8 km NNW) [Map] / Tremor muito fraco (MMI II) / Balanço horizontal (lateral) / 10-15V : Eu estava dormindo, o apartamento acordou na horizontal, meu noivo estava acordado, assim como caiu.

Albufeira, Faro (99,7 km NNW centro) [Map] / Tremor fraco (MMI III) / Balanço horizontal (lateral) / 30-60V : A mobília balançou, o mar estava agitado e levou a um terremoto. Está quieto agora. Sensação muito estranha.

Máquinas, Silves, Farrow (117,3 km NNW centro) [ Map ] / Tremor fraco (MMI III) / Balanço horizontal (lateral) / 1-2V : O trailer balançava duas vezes em intervalos curtos com outros trailers. Vibrações como a passagem de caminhões leves

Portimão, Portugal (119,4 km NW centro) [Map] / Tremulação leve (MMI IV) / Balanço horizontal (lateral) / 20-30V : Eu estava deitado na cama e senti a cama mover-se cerca de 4-5 vezes horizontalmente. Comecei a pesquisar na Internet para ver se havia um terremoto no oceano próximo. Então minha esposa dormindo no outro quarto perguntou “Você sentiu isso? … WTF?” Ela percebeu

Polycum, Lule, Faroe (97,3 km NNW center) [Map] / Tremor de luz (MMI IV) / 20-30V : Estranho tremor quando me sentei na cadeira. A água se moveu no vidro e as molduras das janelas retumbaram

Quelfes – Olhão (82,8 km N) [Map] / Tremulação leve (MMI IV) / Balanço horizontal (lateral) / 5-10V : Senti o tremor, foi inesperado, demorei alguns segundos para perceber que era um terremoto. | Um usuário achou isso interessante.

Quinto comprimento (núcleo 102,2 km NNW) [Map] / Tremor fraco (MMI III) / chocalhar, vibração / 5-10V : As janelas e portas tremeram | Um usuário achou isso interessante.

Alpfira (núcleo 99,8 km NNW) [Map] / Tremor muito fraco (MMI II) / chocalhar, vibração / 2-5V : Sentado com meu parceiro assistindo TV, sentimos a cama tremer – ambos sentimos o terremoto | Um usuário achou isso interessante.

Polycum Lule Alcarve Portugal / Tremor fraco (MMI III) / Balanço horizontal (lateral) / 2-5 segundos : Sentado em um banquinho, ele balançou algumas vezes da esquerda para a direita. Depois de pensar que tinha uma perna curta no banco? Então eu verifiquei e ele nunca se mexeu. Sensação muito estranha!

Loole / Tremor muito fraco (MMI II) / Balanço vertical (para cima e para baixo) / 2-5V : Eu estava assistindo TV e minha cadeira balançou um pouco. Achei que fosse um terremoto, mas acabou logo.

Quartera / Agitação fraca (MMI III) / 10-15 V : Sentamos no sofá e, em seguida, parecia que nosso sofá estava tremendo e eu perguntei a minha filha se ela fez isso, mas ela disse que não.

Chao Brass de Alportel / Tremor fraco (MMI III) / Balanço vertical (para cima e para baixo) / 10-15V : Sentei no meu sofá e ele foi levantado. Eu me perguntei o que estava acontecendo, não entendi. 1 hora depois li na internet e finalmente entendi

Estoy, Faraó, Portugal / Tremor fraco (MMI III) / chocalhar, vibração / 2-5V : Eu não tremi. Pareceu uma secadora por dois segundos. Meu cachorro ouviu um barulho.

Exceto luz / Agitação fraca (MMI III) / Bomba vertical única / 1-2V : As janelas pareciam estar se movendo e rachando

Exceto / Agitação muito fraca (MMI II) / 1-2V : Algo dentro de mim ou no meu estômago estremeceu. Eu estava sentado em um grande sofá. Eu pensei que estava imaginando

