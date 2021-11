Índia inclui projeto de lei sobre criptomoeda a ser examinado no Parlamento – Legislação de criptografia esperada antes do final do ano – Regulamentação do Bitcoin News

O governo da Índia incluiu o projeto de lei da criptomoeda a ser examinado na próxima sessão do Parlamento, que começará na próxima semana. O projeto visa proibir as criptomoedas, com algumas exceções. Também criará uma estrutura de facilitação para a rupia digital a ser emitida pelo Reserve Bank of India (RBI).

Governo indiano pressiona por legislação de criptografia antes do final do ano

O governo indiano incluiu um projeto de lei de criptomoeda a ser apresentado na sessão de inverno de Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento da Índia, de acordo com a agenda legislativa para a próxima sessão divulgada na terça-feira.

O título do projeto de lei é “Criptomoeda e o Regulamento da Lei Oficial da Moeda Digital de 2021.” O governo espera que seja apresentado e aprovado na mesma sessão parlamentar, que deve começar na segunda-feira, 29 de novembro, e terminar em 23 de dezembro.

De acordo com a descrição do governo, o projeto de lei visa “criar uma estrutura facilitadora para a criação da moeda digital oficial que será emitida pelo Banco da Reserva da Índia. O projeto também visa proibir todas as criptomoedas privadas na Índia, no entanto, permite algumas exceções para aprimorar a tecnologia subjacente e os usos de criptomoedas. ”.

Esta é a segunda vez que o governo indiano apresenta um projeto de lei sobre criptomoeda no Parlamento. Em janeiro, o governo Lista de faturas criptografadas para o ciclo orçamentário. No entanto, não foi abordado. O título do projeto de lei e a descrição que o acompanha da sessão de inverno são completamente idênticos à lista da sessão de orçamento do Parlamento.

Tanvi Ratna, CEO da Policy 4.0, comentou sobre a notícia do governo indiano listando o projeto de criptomoeda na terça-feira:

Sim, espera-se que o governo aprove a legislação nesta mesma sessão. No entanto, pode não ser uma legislação completa.

“É provável que as questões operacionais e operacionais só sejam discutidas na sessão de orçamento”, acrescentou.

Ratna acredita que criptomoedas como Bitcoin (BTC) ou éter (ETH) de alguma forma. Observando que “as isenções mencionadas são aquelas canalizadas por meio da cidade GIFT”, ela explicou:

As criptomoedas privadas não são moedas de privacidade, mas moedas que não sejam da rúpia. Espera-se que algumas moedas importantes, como BTCE ETH etc. podem ser permitidos de alguma forma.

O plano é banir os ativos criptográficos privados enquanto abre o caminho para uma nova moeda digital do banco central (CBDC), disse um alto funcionário do governo à Reuters na terça-feira.

O Reserve Bank of India (RBI) disse anteriormente que está trabalhando na rupia digital, que deverá ser lançado em etapas. O banco central disse repetidamente que fez grandes medos Sobre criptomoeda.

No entanto, como a conta atual da criptomoeda não foi anunciada, os especialistas em criptografia indianos estão pedindo aos investidores que não entrem em pânico com a venda.

O único projeto de lei publicado é o original elaborado pelo Comitê Interministerial (IMC) chefiado pelo ex-ministro das Finanças Subhash Chandra Garg. Publicados Em julho de 2019, o título desta lei era “Proibição de criptomoeda e regulamentação da lei oficial da moeda digital de 2019”, que difere um pouco daquele listado que será abordado na próxima sessão do Parlamento.

O projeto de lei elaborado pelo painel do Garg é visto como desatualizado, pois o ecossistema de criptografia evoluiu significativamente desde a publicação do projeto. Até o próprio Garg admitiu que, quando o projeto de lei foi redigido, a criptomoeda era vista mais como uma moeda do que como um ativo. Ele agora acredita que os ativos criptográficos devem ser regulamentados. Ex-ministro das finanças Ela disse em maio.

Na semana passada, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi impulso Todas as democracias estão trabalhando juntas em bitcoins e criptomoedas para garantir que não caiam em mãos erradas. ele é também Cabeça Reunião abrangente sobre criptomoeda. Além disso, a Comissão Parlamentar Permanente de Finanças da Índia Reunião Com representantes da indústria de criptografia.

Você acha que a Índia banirá criptomoedas como Bitcoin e Ether? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

aviso Legal: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não é uma oferta direta ou solicitação de uma oferta de compra ou venda, ou uma recomendação ou endosso de quaisquer produtos, serviços ou empresas. Bitcoin.com Não oferece consultoria de investimento, fiscal, jurídica ou contábil. Nem a Empresa nem o autor serão responsáveis, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas causados ​​ou alegadamente causados ​​por ou em conexão com o uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.