India Ari e Graham Nash planejam deixar o Spotify, após protesto de Neil Young a Joe Rogan

Os cantores e compositores Graham Nash e India Ari disseram que planejam tirar suas músicas dela

Depois que Neil Young se opôs à estrela do podcast Joe Rogan.

Seus anúncios são os mais recentes Uma série de movimentos semelhantes por outros músicos que disseram nos últimos dias que também criticam o Sr. Rogan.

Mr. Young aumentou os movimentos na semana passada Quando o Spotify exigiu a remoção de sua música citando o que disse ser desinformação sobre o Covid-19 postada por Rogan. A cantora folk Joni Mitchell e o roqueiro Nils Lofgren

Eu segui o passo do Sr. Young quase.

O Sr. Nash e a Sra. Ari citaram várias razões para sua oposição ao Sr. Rogan. Nash, ex-colega de banda de Young, acusou o funcionário da transmissão de espalhar informações erradas “de uma maneira que poderia custar a vida das pessoas”. Ele disse em um comunicado Postado no Instagram na terça-feira.

“Plataformas como o Spotify deveriam ser mais responsáveis ​​pelo conteúdo que precisam modificar para o benefício do público em geral”, disse ele.

Ari disse que discorda da linguagem que Rogan usa sobre raça e a quantidade de dinheiro que ele ganha com o Spotify. Em 2020 Sr. Rogan Assinou um contrato exclusivo de podcast com o Spotify Vale mais de US$ 100 milhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

“Isso mostra que tipo de empresa eles são e a empresa que mantêm”, Sra. Ari disse Em referência ao Spotify. Ela acrescentou: “Neil Young abriu uma porta pela qual devo passar”.

Os representantes do Spotify não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Sr. Rogan no final de domingo Ele disse que pretende ser mais equilibrado e informado Sobre temas polêmicos e convidados. Ele disse que seu programa estava ficando “fora de controle” e disse: “Se você me irritou, me desculpe”, referindo-se à crescente reação contra ele e o Spotify.

Graham Nash, ex-colega de banda de Neil Young, acusou Joe Rogan de espalhar desinformação “de uma maneira que poderia custar a vida das pessoas”.

“É uma responsabilidade estranha ter tantos espectadores e ouvintes”, disse Rogan. Vídeo de 10 minutos postado no Instagram. “Nada para o qual me preparei. Farei o meu melhor para equilibrar as coisas.”

O Spotify anunciou no domingo suas políticas de conteúdo, que não foram alteradas, e criou um Centro de Informações Covid-19.

“Não fomos transparentes sobre as políticas que orientam nosso conteúdo de forma mais ampla”, disse o CEO Daniel Eck em um post no blog no domingo. “Ficou claro para mim que estamos comprometidos em fazer mais para fornecer equilíbrio e acesso a informações amplamente aceitas pelas comunidades médicas e científicas que nos guiam neste momento sem precedentes”.

O Spotify é o serviço de streaming de música por assinatura mais popular do mundo, capturando 31% do mercado no segundo trimestre de 2021, de acordo com um relatório da MIDIA Research.

Em uma postagem de vídeo no Instagram, Joe Rogan abordou a crescente reação contra ele e o Spotify, que distribui o podcast de Rogan, por acusações de que seu programa espalhou informações falsas sobre vacinas Covid-19. Foto: USA Today Sports/Reuters



