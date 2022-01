Incêndio no Parlamento sul-africano: telhado desmorona, andares inteiros destruídos

As fotos da cena mostraram chamas subindo do topo de um edifício, enviando nuvens de fumaça preta espessa para o céu acima do prédio do parlamento e nas ruas adjacentes.

O incêndio começou na manhã de domingo e mais de 12 horas depois, dezenas de bombeiros ainda estavam trabalhando para controlar o incêndio. Não houve relatos de feridos ou mortes.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que parecia que o sistema de sprinklers “não funcionava como deveria” e que as autoridades interrogaram uma pessoa em relação ao incêndio.

Ramaphosa elogiou os bombeiros por seu trabalho “para evitar que o Parlamento desmorone em cinzas”, mas disse que o incêndio “destruiu o constituinte parlamentar, seu conteúdo e bens, incluindo os tesouros históricos e patrimoniais do Parlamento”.

“Todo o complexo parlamentar foi seriamente danificado, encharcado e a fumaça danificada”, disse JP Smith, membro do Comitê do Prefeito da Cidade do Cabo responsável pela segurança e proteção, em entrevista coletiva fora do Parlamento.

“O telhado sobre o antigo salão de reuniões foi completamente destruído e os escritórios adjacentes e o ginásio foram destruídos”, acrescentou Smith. “O salão da Assembleia Nacional atrás de mim, que vocês podem ver, está destruído, o telhado estrutural desabou e a equipe de bombeiros teve que ser puxada momentaneamente.”

Um porta-voz do Departamento de Bombeiros e Resgate da Cidade do Cabo disse à CNN que os bombeiros ainda estavam lutando ativamente contra as chamas no prédio da Assembleia Nacional no Parlamento na noite de domingo. O porta-voz acrescentou que o primeiro e o segundo andares do antigo edifício de montagem foram “destruídos por um incêndio intenso, e o telhado do terceiro andar do antigo edifício de montagem desabou hoje cedo”.

O Complexo Parlamentar, parte do qual remonta a 1884, é composto por um conjunto de edifícios. A Assembleia Nacional, ou Câmara Baixa do Parlamento, está localizada no que é conhecido como a Nova Ala. O Senado, ou Conselho Nacional de Províncias, está localizado no que é chamado de Antiga Assembleia.

O incêndio começou na área de escritórios do complexo antes de se espalhar para as salas da Assembleia Nacional. Smith disse que os bombeiros chegaram ao local depois das 6 da manhã e tiveram algumas dificuldades para chegar lá devido aos recursos de segurança do prédio.

Smith também disse que o sistema de alarme de incêndio parecia não estar funcionando corretamente, porque os bombeiros estavam no local antes de o sistema soar o alarme.

“A eletricidade no complexo não foi interrompida quando o incêndio começou. Isso criou uma situação muito perigosa e a energia de todo o complexo teve que ser cortada. Demorou muito para ligar o detector de incêndio e, portanto, o incêndio estava queimando por um tempo “, acrescentou.

O incêndio começou um dia depois de um herói anti-apartheid Funeral de Desmond Tutu Foi realizado na Catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo, não muito longe do Parlamento.

O presidente Ramaphosa disse que Totó também teria sido “destruído por [parliament] É um lugar que ele não apenas apoiou, orou e quis ver como um repositório da democracia pela qual trabalhou tanto. ”

Anteriormente, a Ministra de Obras Públicas e Infraestrutura, Patricia De Lille, disse em uma entrevista coletiva fora do Parlamento que não havia relatos de feridos.

“Este é um dia muito triste para a nossa democracia porque o Parlamento é a casa da nossa democracia e o Parlamento também é um ponto estratégico chave”, disse de Lille.

Smith disse que o incêndio de domingo foi mais sério do que outro incêndio que eclodiu no Parlamento em março de 2021. No incidente de março, eclodiu um incêndio na Antiga Assembleia e ninguém ficou ferido.