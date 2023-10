Incêndio em boate em Múrcia: 13 mortos enquanto equipes de resgate procuram mais vítimas

CNN

–



Pelo menos 13 pessoas morreram no incêndio mais mortal em uma boate da Espanha em décadas, e teme-se que o número de mortos possa aumentar à medida que os serviços de emergência procuram por mais vítimas.

A causa do incêndio, que deflagrou na madrugada de domingo no teatro da cidade de Múrcia, no sudeste, ainda não é conhecida.

O site dos serviços de emergência de Múrcia informou que outras quatro pessoas ficaram feridas: duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens de 41 e 45 anos, todos levados ao hospital devido à inalação de fumaça.

Sobreviventes reunidos do lado de fora do clube descreveram a cena aos repórteres enquanto os serviços de emergência faziam seu trabalho.

“Acho que saímos (do clube) 30 segundos – um minuto antes dos alarmes dispararem e todas as luzes se apagarem e gritarem que havia um incêndio”, disse um sobrevivente à Reuters. conseguiu sair, mas cinco familiares e alguns amigos… “Desaparecidos.”

Outro homem presente no local disse: “Não sabemos de nada. Estamos aguardando notícias para ver se alguns de nossos familiares saíram vivos”.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, enviou as suas condolências.

“O meu amor e solidariedade às vítimas e familiares do trágico incêndio que ocorreu esta manhã numa discoteca de Múrcia. Acabo de transmitir ao Presidente da Região de Múrcia todo o nosso apoio e cooperação.”

No momento do acidente, os serviços de emergência foram enviados, com os bombeiros locais chamando um helicóptero para ajudar no combate ao incêndio.

Os serviços de emergência afirmaram: “O Diretor Geral de Segurança e Emergência, Ricardo Villalba, está coordenando no local com a Câmara Municipal de Múrcia os meios necessários para gerir esta tragédia”.

Assista a este conteúdo interativo em CNN.com



“O vice-presidente e ministro do Interior, Emergência e Planeamento Regional, José Ángel Antelo, deverá chegar ao local”, acrescentaram.

O incêndio em Múrcia representa o incêndio numa discoteca mais mortífero em Espanha em 33 anos. Um incêndio numa boate no nordeste de Saragoça em 1990 matou 43 pessoas.

Em dezembro de 1983, 81 pessoas morreram num incêndio numa discoteca de Madrid, onde o fumo, uma falha no sistema de iluminação e uma porta de emergência fechada contribuíram para o desastre.

O prefeito de Múrcia, José Ballesta, disse ao Canal

Uma zona de informação para familiares das vítimas foi criada no vizinho Palácio de los Deportes, onde uma equipe de psicólogos será designada para prestar assistência.