“Impossível”: Pânico depois que Israel ordenou a evacuação do Hospital Al-Shifa em Gaza | Notícias do conflito israelo-palestiniano

Fontes médicas dentro do hospital disseram à Al Jazeera que as forças israelenses ordenaram aos médicos, pacientes e pessoas deslocadas do Hospital Al-Shifa, em Gaza, que evacuassem o complexo médico, deram-lhes uma hora para fazê-lo e forçaram alguns a sair sob a mira de uma arma.

Mas em A Compartilhar no X No sábado, as IDF negaram ter forçado alguém a sair, dizendo que as IDF “concordaram com o pedido do diretor do Hospital Al-Shifa para permitir que mais moradores de Gaza que estavam no hospital e desejassem evacuar o fizessem por uma rota segura .”

Um médico dentro da Al-Shifa repetiu à Al Jazeera: “Eu lhe digo que fomos forçados a sair sob a mira de uma arma”.

Há mais de 7 mil pessoas, incluindo pacientes gravemente enfermos e recém-nascidos, lutando por suas vidas, dentro do Hospital Al-Shifa. A instalação permaneceu sitiada por soldados israelenses durante os últimos dias.

Anteriormente, um médico em Shifa disse à Al Jazeera que era “impossível” evacuar todos.

Youmna Al-Sayed, da Al Jazeera, disse num relatório de Khan Yunis, ao sul de Gaza, que a situação causou “um grande estado de pânico e medo” no hospital. “Eles não têm ambulâncias para transportar pacientes e bebês prematuros para o sul [of Gaza]”.

Os que vivem em Shifa incluem pelo menos 300 pacientes, alguns ou a maioria dos quais estão em estado grave ou crítico, além de milhares de famílias deslocadas.

Al-Sayed acrescentou que o número também inclui “pelo menos 35 bebés prematuros que estiveram fora das incubadoras durante oito dias por falta de oxigénio e de eletricidade”. Restaram 39 crianças sem acolhimento; Nosso correspondente acrescentou que quatro morreram na noite de sexta-feira e cinco estão agora em estado grave.

“Não há transporte na Cidade de Gaza e no norte devido à falta de combustível. Portanto, espera-se que as pessoas sejam evacuadas a pé. Os médicos dizem-nos que é impossível evacuar com tantas pessoas a pé. Os médicos também não querem abandonar seus pacientes”, acrescentou ela.

“Horrível”

Depois que o prazo israelense de “uma hora” expirou na manhã de sábado, Omar Zaqout, supervisor do hospital, disse à Al Jazeera que os despejos forçados haviam começado, acrescentando que as cenas fora das instalações eram “horríveis”.

“Disseram-nos para sairmos pela estrada Al Wahda”, acrescentou. Dezenas de corpos foram espalhados pela estrada. “Muitas pessoas sem-abrigo que não conseguem andar são deixadas ao ar livre.”

Munir Al-Bursh, médico do Hospital Al-Shifa, disse que o exército israelense ligou por volta das nove da manhã [7:00 GMT]Advertindo que todas as saídas devem agitar um lenço branco e andar em fila.

“Eles foram insultados pelos soldados ao longo do caminho”, disse Al-Bassar à Al Jazeera.

“Muitos pacientes foram colocados em cadeiras de rodas ou camas móveis. Os familiares foram forçados a carregar os seus filhos feridos ou os próprios pais… São cenas horríveis e sem precedentes”, acrescentou.

Os médicos disseram que o exército israelense ordenou que as pessoas evacuassem pela rua Al-Rashid, e não pela rua ou rota habitual que as pessoas evacuadas para o sul deveriam seguir – a rua Salah Al-Din.

Al-Sayed disse que o exército não forneceu aos evacuados nenhum meio de transporte, combustível para ambulâncias ou veículos para transportar pacientes, bebês prematuros e famílias deslocadas.

O hospital também permaneceu sem comida, água, electricidade e oxigénio durante pelo menos uma semana, enquanto tropas e tanques israelitas invadiram as instalações nos últimos dois dias. Israel alegou que o Hamas tinha um centro de comando sob o hospital, mas não encontrou provas que apoiassem a sua afirmação. O Hamas e os trabalhadores dos hospitais há muito que rejeitam as afirmações israelitas.

Zaqout acrescentou que a falta de abastecimento de água em Shifa levou ao que chamou de “ausência de limpeza e higiene”.

“A eletricidade está cortada há mais de três semanas. Bebês e recém-nascidos ficam sem oxigênio. Não passa de uma caverna medieval”, disse ele.