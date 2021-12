Imagem: ‘Com amor de Portugal!’ – Arizona

Lançado em 03 de dezembro de 2021.

Mesa International Film Festival fez parceria com a Boutique de Relações Públicas de Nova York Plusable, Apresentando uma seção dedicada ao português sob o temaSinceramente de portugal“, Resultando numa projecção de dia inteiro com 19 realizadores portugueses e luso-americanos.

Em suma, serão dois documentários e dois videoclipes. Da lista de cineastas portugueses: realizador e actor Afonso Pimentel, uma das protagonistas da nova série “Glória” da Netflix; Yuri Alves, vencedor de vários prêmios internacionais; João Pedro Moreira, um ícone dos videoclipes de world music com uma “abordagem urbana”; Andre Bros. desenvolveu uma abordagem cinematográfica para os seus documentários, nomeadamente o documentário “Dream Big” Neemias Khetha – O primeiro jogador de basquetebol português a ser convocado para a NBA, actualmente a jogar pelo Sacramento Kings.

“Portugal está muito na moda com as suas lindas paisagens, lindas praias, excelente comida, Cristiano Ronaldo, vinho, etc. Mas o nosso objetivo era mostrar que há mais a dizer sobre a magia portuguesa. Há tantos cineastas talentosos que o mundo merece para os encontrar. Sinto que estamos em vias de ser notados pelos indivíduos, pelo que só faz sentido que a Plusbull contribua para esta ponte para o talento português e crie novas ligações e integrações positivas.

Isabelle Coelho é a CEO da Marques Plusable, um ícone da comunidade de relações governamentais e uma advogada interessada no campo das organizações sem fins lucrativos, que acredita que a missão da sua empresa está em linha com a visão do festival de cinema.

“Na Plusable, somos inspirados pela capacidade de criar as conexões certas e contar as histórias certas da maneira mais honesta, impactante e significativa. Reunir pessoas que podem fazer isso me parece o melhor cenário que inevitavelmente só beneficiará Se Portugal não soubesse deste festival agora saberia, e estamos felizes em trazer talentos portugueses para a Mesa, e ajudar a expandir este festival também faz parte do nosso objetivo, ”disse Márquez.

A edição deste ano do festival reunirá mais de duzentos artistas, cruzando as fronteiras da sua criatividade e encontrando uma classe comum no amor pelo cinema. Uma nova ponte foi construída entre Portugal e Mesa.

As exibições estão programadas para sábado, dia 4 de dezembro, com início às 12h e término às 22h, entre o Centro de Convenções de Mesa e o City Screen.

Fonte: Mesa International Film Festival