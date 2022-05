Igor Chesterkin agarrou enquanto os pinguins colocaram os Rangers no limite

PITTSBURGH – Tudo o que os Rangers puderam fazer foi bater nos pódios do goleiro Igor Shesterkin enquanto ele escorregava do gelo na PPG Bents Arena para ecoar suas provocações depois de dar seis gols para os Penguins antes do segundo intervalo do jogo quatro na noite de segunda-feira.

A equipe à sua frente provou o que muitos disseram sobre seu sucesso sem precedentes ao longo da temporada regular: o Rangers não é o clube em que apareceu sem Chesterkin.

Foi feio. Foi humilhante. Foi uma pesada derrota por 7 a 2 para Sidney Crosby e os Penguins que enviou os Rangers de volta a Nova York, lambendo suas feridas e enfrentando a eliminação no jogo cinco na quarta-feira. Os Blues agora têm a tarefa quase impossível de vencer seguidas para ter alguma chance de avançar na primeira rodada dos playoffs da Stanley Cup.

Shesterkin foi puxado para o segundo jogo consecutivo depois que o Pittsburgh explodiu por cinco gols no quadro do meio. As avarias defensivas foram muitas. Os guardas estavam perseguindo tudo. Não havia estrutura ou controle ou qualquer coisa que pudessem fazer para limitar Crosby, que passou a acertar o Rangers com uma atuação de três pontos na forma de um gol e dois passes.

Igor Shesterkin foi retirado do segundo jogo consecutivo depois de perder cinco gols no segundo tempo no quinto jogo. Cory Sibkin

Ao longo da temporada regular, os favoritos da Copa Vezina foram fantásticos em suas partidas após a derrota, indo 10-1-1 com 0,931 percentuais de defesa, 2,08 gols por média e duas redes. Shesterkin não foi capaz de capitalizar isso em Pittsburgh, já que os torcedores dos Penguins fizeram da missão de suas vidas caçar o goleiro dos Rangers.

Nos jogos 1 e 2 em casa, Shesterkin sofreu seis gols em 124 finalizações em 165:39.Nas partidas 3 e 4 fora de casa, Shesterkin sofreu 10 gols em 45 finalizações em 63:38.

O Rangers deveria ter uma grande vantagem de gols sobre os Penguins, já que o novato Tristan Jarry caiu no final da temporada regular com um pé quebrado e não conseguiu jogar na série. E quando o reserva Casey DeSmith saiu na segunda prorrogação do jogo 1 e finalmente passou por uma cirurgia nos músculos do núcleo, a vantagem deveria ter se tornado ainda mais pronunciada.

Em vez disso, os Rangers permitiram que o terceiro atacante do Pittsburgh, Luis Domingo, os dominasse. Domingu fez 54 defesas contra o Rangers nas últimas duas partidas.

Pittsburgh recebeu gols de sete jogadores diferentes, enquanto a torcida do PPG Paints Arena comemorou a onda na terceira entrada.

O Rangers estava em forma no primeiro período para sair com a partida empatada em 1 a 1. Alexis Lavrinier abriu o placar apenas dois minutos depois, quando cortou a bola para Domingo, depois que o zagueiro Braden Schneider manteve a bola na área de ataque e fez contato com o ala de 20 anos.

O equalizador do primeiro período dos Penguins veio por cima de outro – você adivinhou – uma decisão controversa que deve estar sujeita a revisão. Com o zagueiro Patrick Nemeth na área para o quarto pênalti líder da equipe na série, Crosby enfiou o disco em um poderoso Penguins, mas era difícil ver onde estava o disco.

Os oficiais consideraram o disco para cruzar a linha do gol e o gol foi apoiado por um placar de 1 a 1 aos 11:17 do primeiro tempo. O gol cheio de estrelas de Crosby empatou o antigo pinguim Kevin Stevens ao terceiro lugar na lista de artilheiros de todos os tempos dos playoffs da franquia, com 20.