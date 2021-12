Ictiossauro com cabeça do tamanho de um piano de cauda e grande apetite

Cerca de 246 milhões de anos atrás, um lagarto marinho com um crânio do tamanho de um piano de cauda morreu no antigo oceano que hoje é Nevada. Era um ictiossauro e seu corpo era provavelmente do tamanho de um cachalote moderno.

Embora os ictiossauros e as baleias estejam separados por centenas de milhões de anos, eles têm muito em comum. Ambos são descendentes de linhagens de animais que voltaram ao mar após períodos em terra. Ambos desenvolveram corpos gigantes que os tornaram as maiores criaturas dos mares quando estavam vivos. Ambos nascem jovens.

Mas foram necessários 45 milhões de anos de vida nos oceanos para desenvolver os maiores tamanhos de seus corpos. Esta nova espécie de ictiossauro gigante apareceu apenas três milhões de anos depois que os primeiros ictiossauros alcançaram os mares, indicando que os lagartos do mar desenvolveram corpos grandes a uma velocidade vertiginosa. Este antigo gigante viveu antes dos pequenos dinossauros comum na Terra; O mundo terrestre não verá um gigante desse tamanho por mais 40 milhões de anos, com o surgimento dos saurópodes no período jurássico.

Um grupo de cientistas descreveu o novo ictiossauro, que chamaram de Cymbospondylus youngorum, e reconstruiu suas teias alimentares em Artigo de pesquisa publicado quinta-feira na revista Science.