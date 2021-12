Ice Cube diz que Chris Tucker não estava nas sequências de sexta-feira porque não queria ‘fumar maconha na câmera’

O Ice Cube encerrou os rumores de que o astro de sexta-feira, Chris Tucker, não recuperou seu papel na sequência do clássico cult devido a uma queda no pagamento na quarta-feira.

O rapper de 52 anos que se tornou ator afirmou no Twitter que o status do ator de 50 anos como um cristão renascido foi o que o levou a recusar a oportunidade de aparecer na popular sequência de sexta-feira.

Ice Cube explicou as razões de Tucker para não continuar a franquia depois que ele explicou anteriormente que outro ator na sexta-feira, Faizon Love, foi oferecido um pequeno empurrão em toda a indústria para o filme devido ao seu orçamento extremamente pequeno.

O rapper da NWA, nascido O’Shea Jackson, explicou por que Tucker não voltou depois que um fã no Twitter expressou uma crença comum de que Tucker não voltaria para a sequência devido a salários insuficientes.

“Estávamos dispostos a pagar US $ 10-12 milhões para que Chris Tucker fizesse isso na próxima sexta-feira, mas ele recusou por motivos religiosos”, explicou o compositor. Ele não quer mais praguejar ou fumar maconha na frente das câmeras.

A posição de Tucker no Comedy Relief na sequência The Next Friday (2000) e The Friday After The Next (2002) foi ocupada pelo comediante Mike Epps, embora ele estivesse interpretando um personagem diferente.

Em uma entrevista de novembro com Todas as áreas urbanas centrais, o representante do Quinto Elemento explicou que sua crença foi um dos motivos pelos quais optou por não retornar à franquia.

“Na época, devo dizer, uma das razões pelas quais não fiz a segunda foi o mato”, explicou.

Porque eu disse, oh cara, esse filme se tornou um fenômeno. Não quero que todos fumem maconha – e nunca disse isso às pessoas porque meio que me esqueci, mas foi um dos motivos pelos quais não o fiz. Porque eu disse: “Não quero representar todos os que fumam maconha.”

Mas Tucker também revelou que prefere se concentrar em novos projetos em geral, em vez de se entregar à sequência.

No entanto, ele apareceu em duas versões consecutivas de sua famosa colaboração com Jackie Chan Rush Hour, mas elas valeram a pena, ganhando $ 20 milhões pelo segundo filme e $ 25 milhões pelo terceiro.

No início da quarta-feira, Ice Cube se defendeu sobre a produção de sexta-feira, depois que pessoas nas redes sociais responderam ao ator Faizon Love dizendo que ele só ganhou US $ 2.500 no primeiro dia do filme.

O rapper, que recentemente deixou um filme com Jack Black por causa de sua recusa em receber uma vacina contra o coronavírus, acessou o Twitter na quarta-feira para apontar que o filme estava dentro do orçamento, o que era compreensível quando os atores se inscreveram para o filme.

Ele escreveu em resposta aos comentários de um usuário do Twitter em um artigo anterior: ‘Eu não roubei o corpo do corpo’ Atlanta Black Star Resumindo a aparência do amor no YouTube comédia exagerada.

O cidadão nascido em Los Angeles continuou: “O filme de 1995, sexta-feira, custou US $ 2,3 milhões. Filmado em 20 dias. Fazion trabalhou por um dia, talvez 2. Todos os atores tiveram uma escala de pagamento para fazer o filme. Eles poderiam ter simplesmente dito “não”, mas não o fizeram. Sinto minha falta com essa merda … ”

Em uma entrevista para o Comedy Hype no início deste mês, Love, 53, disse que foi oferecido o medidor duplo para reprisar o papel de Big Worm (que custou US $ 5.000) para aparecer na seqüência de 2000 na próxima sexta-feira. Ele disse que se recusou a oferecer o filme de 2000, The Replacements, por US $ 100.000.

Love disse ao Comedy Hype que estaria trabalhando em uma sequência na sexta-feira por menos dinheiro em geral, devido ao impacto positivo do filme original em sua carreira.

Love foi ao Instagram na quarta-feira para esclarecer sua posição sobre a polêmica, dizendo que considerava Ice Cube um “amigo” e “irmão” enquanto compartilhava uma selfie da dupla.

“Acho que é uma semana com poucas notícias, então deixe-me dizer que o que descobri foi um ponto discutível, foi o preço de entrar em um jogo”, disse ele. “Eu não estou arrependido.”

Love também agradeceu a Ice Cube, DJ Pooh e Felix Gary Gray por “me permitirem estar tão à parte desta foto icônica”, acrescentando: “Eu realmente não tenho nada além de amor por esses irmãos.”