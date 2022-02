Iberia redesenhada – Um conjunto de 10 novos acordos em Espanha e Portugal – 2022 – News & Media – Newsroom

Hotéis e resorts IHG, Uma das principais empresas hoteleiras do mundo, tem o orgulho de anunciar a assinatura de 10 novas propriedades em toda a Península Ibérica. Esses novos desenvolvimentos empolgantes trarão os novos e líderes de mercado da IHG Hotels & Resorts para cidades e destinos populares em toda a Espanha e Portugal para muitas marcas populares, incluindo Holiday Inn Express, Hotel Indigo e Staybridge Suites.

A maioria das novas assinaturas será aberta em 2022, enquanto outras são esperadas nos próximos anos; 2023, 2024 e 2025. O IHG continua a expandir sua presença na Europa, abrindo caminho para o crescimento contínuo dessas impressionantes opções de hotéis. O anúncio apresenta duas marcas IHG em Portugal, Staybridge Suites e Six Senses.

A Península Ibérica é uma extensão de terra entre Espanha e Portugal que inclui os antigos gregos e um exuberante apelo contemporâneo. A Península Ibérica tem sido um destino popular para viajantes europeus e globais, e com uma forte seleção de hotéis IHG chegando à região este ano e além, nunca houve um momento melhor para planejar. Uma visita.

Comentando sobre esta série de novas assinaturas, Willemijn Geels, vice-presidente de desenvolvimento, Europa No IHG Hotels & Resorts, ele disse: ‘Tenho o prazer de anunciar assinaturas tão fortes em toda a Península Ibérica, a região deslumbrante que pode atender a todos os tipos de viajantes. Sendo a Península Ibérica um importante mercado em crescimento para nós, temos o prazer de ser nomeados Javier de Villanueva Baygual Como Diretor de Desenvolvimento, Iberia. Xavier oferece uma experiência corporativa e de hospitalidade abrangente e promoverá nosso investimento e compromisso contínuos no desenvolvimento desse mercado para o IHG com base no mercado. O crescimento responsável na Europa em 2022 é uma prioridade para nós, e esta incrível seleção de assinaturas ibéricas, além da nomeação de Xavier, é o começo perfeito para este ano.

Novas assinaturas seguem IHG Oferta recente O parceiro estratégico JJW Hotels & Resorts deve abrir três novas propriedades em Portugal ainda este ano. Assinando o lançamento europeu da mais recente marca Vignet Collection da empresa, as assinaturas incluem dois prestigiados resorts de golfe: o Benina Resort & Golf e o Dona Filipa Hotel, ambos localizados no Alcarve. No mesmo acordo, a marca Vogo Hotels entrará em Portugal e o Vogo Alcarve deverá abrir em 2022.

Espanha

Holiday Inn Sand Kugat

Convenientemente localizado nos arredores de Barcelona, ​​o novo material de construção de 208 núcleos é o novo Holiday Inn na Península Ibérica, apresentando os mais recentes padrões da marca Holiday Inn, incluindo Dynamic Open Lobby. O hotel está programado para abrir em junho de 2022, a primeira de muitas novas assinaturas para receber hóspedes na Espanha.

Holiday Inn Express Aeroporto de Madrid

As instalações e o design funcional dos hotéis Holiday Inn Express atendem facilmente às necessidades essenciais dos hóspedes. Em junho de 2023, um novo local será adicionado à coleção de 18 hotéis Holiday Inn Express na Espanha. O novo Holiday Inn Express Madrid Airport de 156 teclas será ideal para hóspedes que procuram estadias de curta duração, ao mesmo tempo que adiciona Wi-Fi moderno e café da manhã Express Start da marca às tarifas dos quartos para aproveitar as comodidades.

Holiday Inn Express Bilbao Sestao

O Holiday Inn Express Bilbao Sestao, de 105 milhas, está atualmente em construção e está programado para ser inaugurado em agosto de 2023. Sestao está localizado em uma das serras mais espetaculares da região e oferece fácil acesso ao impressionante litoral da península.

Férias no Expresso Sevilha

Em novembro de 2023, a atraente cidade de Sevilha receberá seu primeiro hotel IHG na forma do recém-construído Holiday Inn Express Seville. Outro dos magníficos empreendimentos ibéricos do Grupo Cayman, o hotel de 146 quartos será o destino perfeito para os hóspedes que procuram explorar as muitas belezas da histórica cidade espanhola. Os fãs de esportes, as águias culturais e os comensais poderão desfrutar do apelo atemporal de Sevilha e, ao mesmo tempo, desfrutar da localização no centro da cidade desta propriedade altamente antecipada.

Staybridge Suites Málaga

O horizonte de Málaga em breve será transformado à medida que o ambicioso projeto de arquitetura urbana do céu for revivido. Com o desenvolvimento da torre mais alta de Málaga, combinando espaços comerciais e residenciais, o Urban Sky desembarcou recentemente e o esforço visionário deve ser concluído em dois anos. No Stabridge Suites Malaga, onde a marca foi lançada na Espanha, os hóspedes poderão desfrutar de comodidades sofisticadas dentro dos upgrades criados com o novo propósito. Combinando as melhores características de um apartamento privado com o conforto de um hotel, o Stabridge Suites irá atender às necessidades de quem deseja ficar mais tempo para fins de negócios ou lazer. Inaugurado em janeiro de 2024, o Staybridge Suites Malaga tem 105 quartos, todos com cozinhas totalmente equipadas.

Portugal

Stabridge Suites Porto

Conhecida como a ‘Capital Cultural de Portugal’, o Porto é um destino popular para viajantes que procuram umas férias glamorosas na cidade. O recém-criado Staybridge Suites Porto permitirá aos hóspedes prolongar a sua estadia na primeira instalação de estilo residencial da marca em Portugal. 119 Coleções contemporâneas, hóspedes de negócios ou de longo prazo apreciam especialmente a localização do hotel no centro da cidade.

Staybridge Suites Carcavelos

Situada na costa sul da Península Ibérica, a cidade de Carkevelos é conhecida pelas suas praias intocadas e temperaturas em constante aquecimento. A área está passando por uma magnífica reformulação, que inclui a recém-construída propriedade Staybridge Suites. O hotel de 135 quartos está em construção e traz o conceito de acomodação ampliada construída para o primeiro propósito na região. O Staybridge Suites Carcavelos abrirá em dezembro de 2025.

Six Sense Lisboa

Six Sense Hotels é um destino de visita obrigatória para os hóspedes que desejam se refrescar e se reconectar. A marca é conhecida por criar áreas onde as pessoas podem se reconectar, adaptando-se ao ambiente local, com uma liderança especializada com foco em saúde e sustentabilidade. A capital portuguesa, Lisboa, vai receber a sua primeira propriedade Six Sense em 2025, localizada perto da Avenida da Liberdade, no Palácio de Petrosas. O Six Sense Lisbon fornecerá 114 quartos e instalações de saúde de primeira classe, transformando-o em um santuário dentro da capital afluente.

Holiday Inn Express Porto

O novo Holiday Inn Express, com 96 quartos, é o segundo Holiday Inn Express do IHG no Porto e está localizado perto do bairro contemporâneo da Boa Vista. A área é conhecida por sua dramática Rotunda e o semicírculo de edifícios ao redor da estátua e o espaço verde público. Os hóspedes poderão desfrutar dos muitos prazeres do Porto e das belas vistas sobre o Rio Turo durante a sua estadia neste hotel.

Holiday Inn Express Évora

A recolha de assinaturas terminou com o novo Holiday Inn Express de 76 quartos na histórica cidade de Évora, a 90 minutos de Lisboa. O Holiday Inn Express Evora é a primeira cerimônia de abertura do IHG e é um Patrimônio Mundial da UNESCO, protegido pelas muralhas medievais da cidade, templos romanos e arquitetura gótica.