Iberdrola desenvolve bateria giga em Portugal

Nos últimos dias, em colaboração com a administração portuguesa, a Iberdrola sincronizou a primeira turbina de 220 MW da central hidroelétrica de Gouvães, entregando pela primeira vez energia limpa à rede.

O complexo do Tâmega é uma das maiores instalações de armazenamento de energia da Europa com um investimento superior a 1,5 mil milhões de euros. É composto por três albufeiras (Gouvães, Daivões e Alto Tâmega) e três centrais hidroeléctricas com capacidade de 1,58 MW no rio Tâmega, afluente do Douro.

Após oito anos de obras, as usinas de Gouvães e Daivões já estão concluídas e todas as unidades geradoras estão em fase de testes de comissionamento.

A Tmega terá capacidade para produzir 1766 GWh/a, o suficiente para satisfazer as necessidades energéticas dos municípios vizinhos e das cidades de Braga e Guimarães (440 mil lares). Quando as fábricas de Gouvães e Daivões estiverem em pleno funcionamento em meados deste ano, a grande bateria do Tâmega giga terá capacidade de armazenamento suficiente para abastecer 2 milhões de lares portugueses durante um dia inteiro, e contribuirá para os objectivos de descarbonização e independência energética fixados pela governo português. Em 2024, com a entrada em funcionamento do Alto Tâmega, a instalação estará totalmente concluída.

Além disso, essa infraestrutura deslocará 1,2 milhão de t de CO 2 emissões por ano e diversificar as fontes de geração de eletricidade, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

Geração de empregos e desenvolvimento econômico na região

O desenvolvimento desta bateria gigante está impulsionando a atividade econômica e o emprego na região. Ao longo da fase de construção, foram gerados 3.500 empregos diretos e 10.000 indiretos, sendo 20% em municípios vizinhos. O projeto é abastecido por mais de 100 empresas, 75 das quais portuguesas.

Este grande projeto de energia limpa destaca ainda mais o compromisso da Iberdrola com um modelo de energia sustentável, que começou há duas décadas. O complexo do Tâmega tem sido facilitado pelo ambiente regulatório e macroeconómico estável criado pelo governo português.

Apesar dos desafios pandêmicos e econômicos, as equipes de engenharia e construção da Iberdrola, apoiadas por fornecedores, empreiteiros e governo, continuaram trabalhando incansavelmente para incorporar novas capacidades renováveis ​​à rede.

Tecnologia bombeada

A bateria do Tâmega giga vai adicionar 880 MW de capacidade de armazenamento bombeado ao sistema elétrico português, um aumento de 30% na capacidade de armazenamento disponível no país hoje.

Turbinas reversíveis e usinas reversíveis fortalecem o sistema elétrico. A energia é armazenada bombeando água de um reservatório mais baixo para um mais alto em momentos de baixa demanda na rede elétrica. Quando há alta demanda por eletricidade, o complexo pode liberar essa água armazenada e produzir grandes volumes de eletricidade rapidamente. Tudo isso ocorre sem emissões poluentes para a atmosfera.

Como alternativa a outras fontes de energia renováveis, como a eólica ou a solar fotovoltaica, esta tecnologia hidroelétrica confere estabilidade às redes e tem um papel fundamental a desempenhar na transição energética que levará à descarbonização da economia.

