IATSE e AMPTP concordam em retomar a negociação após a votação do mandato de greve histórica – prazo

IATSE e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão Eles concordaram em voltar à mesa de negociações na terça-feira após o sindicato Vote na greve histórica. Esta será a primeira vez em mais de dois meses que os dois lados se envolverão em negociações coletivas.

“Espero que você veja os estúdios e entenda o design de nossos membros”, Presidente da IATSE Matthew Loeb Ele disse hoje, depois de permitir que 98% dos membros do sindicato que votam nele, convoquem uma greve se as próximas negociações não produzirem um contrato justo para o filme e a TV. “A bola está do lado deles. Se quiserem evitar o golpe, vão voltar à mesa de negociações e nos fazer uma oferta razoável.”

Depois de votar, um AMPTP Ela disse que “continua empenhada em chegar a um acordo que mantenha a indústria em movimento. Valorizamos profundamente os membros da nossa equipe IATSE e estamos empenhados em trabalhar com eles para evitar paralisações da indústria em um momento tão crucial, particularmente enquanto a indústria continua a se recuperar do cenário econômico conseqüências da pandemia Covid-19. Um acordo está na mesa de negociações, mas exigirá que ambas as partes trabalhem juntas de boa fé com a disposição de chegar a um acordo e explorar novas soluções para resolver questões em aberto. ”

Loeb de hoje disse: “Os membros falaram alto e claro. Esta votação é sobre a qualidade de vida, bem como a saúde e segurança de quem trabalha na indústria do cinema e da televisão. Nosso povo tem necessidades humanas básicas, como intervalo para refeição, sono adequado e fim de semana. Para aqueles que estão na base da escala salarial, eles merecem nada menos do que um salário mínimo. “

Enquanto isso, a Diretoria Nacional da DGA emitiu um comunicado dizendo que “está em solidariedade com nossos irmãos, irmãs e parentes do IATSE. A qualidade de vida e as questões salariais pelas quais lutam são importantes para todos os trabalhadores do grupo. Nós exortar os produtores e estúdios de AMPTP a voltar à mesa de negociações e chegar a um acordo justo. “para resolver essas questões críticas.

