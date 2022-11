Hyatt traz a sua marca de sonhos com tudo incluído para a Madeira, Portugal

A Hyatt Hotels Corporation traz a marca Dreams com tudo incluído para Portugal com o Dreams Madeira Resort Spa & Marina.

O resort fará parte da Hyatt’s Inclusive Collection – um novo portfólio global de marcas de resorts de luxo com tudo incluído. O anúncio ocorre logo após o Hyatt anunciar recentemente planos de expansão para cinco resorts com tudo incluído na Bulgária. Hyatt tem uma presença de marca com tudo incluído na Espanha e na Grécia.

Localizado numa localização privilegiada na tranquila ilha do Porto Santo, um dos principais destinos turísticos da Madeira, o Dreams Madeira Resort Spa & Marina contará com 366 quartos, desde suites standard a villas de luxo e uma praia e marina privadas no local. . O resort é operado pela Apple Leisure Group, uma subsidiária da Hyatt.

Um gostinho de decoração no Dreams Madeira.

Com inauguração prevista para o início de 2024 após a conclusão das reformas, o Dreams Madeira Resort Spa & Marina oferecerá a todas as idades acesso a 10 restaurantes à la carte, sete bares, destilados internacionais e domésticos ilimitados e serviço de quarto 24 horas. , atividades diárias e entretenimento noturno.

A programação para todas as idades inclui um parque aquático no local, um Explorer’s Club para crianças, uma zona central para adolescentes e um spa de 9.800 pés quadrados (3.000 metros quadrados) para adultos relaxarem. O resort também contará com áreas exclusivas para adultos e espaços reservados para hóspedes exigentes que buscam uma experiência ainda mais elevada.

“Com o Dreams Madeira Resort Spa & Marina, temos o prazer de anunciar planos para introduzir uma coleção inclusiva nos principais destinos insulares da Europa, que atrairá uma gama diversificada de viajantes de todo o mundo que procuram experiências de resort com tudo incluído”, disse Jaime de La. Mata é vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios para EMEA no Apple Leisure Group.

A demanda por lazer continua impulsionando a expansão da marca Hyatt na Europa, e o anúncio de hoje destaca a força e a reputação das marcas com tudo incluído do Hyatt e a maior oportunidade de apresentar a experiência de luxo com tudo incluído para mais hóspedes. Mundo do Hyatt Membros da fé em todo o mundo.

“Portugal é um local ideal para alavancar nossa posição como líder no segmento de luxo com tudo incluído, enquanto aumentamos nossa marca em destinos procurados que são importantes para nossos hóspedes, membros Hyatt, clientes, proprietários e operadores”, disse ele. Javier Coll, presidente do Apple Leisure Group, supervisiona o desenvolvimento e a inovação de negócios globais.

Os membros do World of Hyatt agora podem aproveitar os benefícios do programa, incluindo ganhar e resgatar pontos nos resorts Inclusive Collection no México, Costa Rica, Colômbia e Caribe. Espera-se que os resorts All Inclusive Collection na Europa comecem a participar do Hyatt Worlds até o final do ano.