Cambridge Os pesquisadores estão trabalhando para recriar um ímã do espaço sideral na Terra.

Se for bem sucedido, o trabalho poderá dar ao Ocidente a independência da tecnologia renovável em relação à China, garantindo ao mesmo tempo um material mais amigo do planeta para ajudar a alimentar carros eléctricos e outras tecnologias.

Os pesquisadores chamam a tritanita de “ímã cósmico” que pode revolucionar a forma como a tecnologia limpa é alimentada. Os ímãs são componentes necessários de veículos elétricos, turbinas eólicas e outras inovações que os especialistas consideram essenciais para reduzir a poluição do ar.

A maior parte dessa tecnologia atualmente usa ímãs feitos do que é comumente chamado de “cru Elementos da Terra.” Eles estão espalhados por toda a crosta do planeta e são difíceis de coletar, exigindo mineração invasiva e cara.

A China controla cerca de 58% da mineração de terras raras e 92% das minas de terras raras magnético Produção a partir de 2020, de acordo com o guia do Departamento de Energia dos EUA para alcançar a “liderança americana” no setor. Os Estados Unidos contribuem com cerca de 15% do abastecimento global. De acordo com Para o governo.

“Entre os impactos ambientais e a forte dependência da China, tem havido uma busca urgente por materiais alternativos que não requeiram terras raras”, disse Lindsay Greer, professora da Universidade de Cambridge. Ele disse No relatório de Cambridge.

Tetratinita, n ferroAs ligas de níquel podem ser o ímã mágico que resolve alguns desses problemas. Mas a matéria é formada ao longo de milhões de anos em meteoritos. E ainda não temos Vigas tratoras E transportadores para coletá-los.

Em vez disso, cientistas de Cambridge estão tentando recriar a tetratinita em laboratório. Adição Fósforo A combinação é a chave para o avanço mais recente, De acordo com Para o relatório da universidade.

O fósforo, um elemento comum, trabalha com o ferro e o níquel para formar o mineral atômico Movimento para formar um ímã tetraedro sem levar milhões de anos no espaço sideral. Os pesquisadores disseram que conseguiram recriar a tetratinita em poucos segundos, despejando a mistura em um molde. De acordo com Para Cambridge.

A descoberta do fósforo elimina problemas de produção em massa em trabalhos anteriores para recriar o material, incluindo um projeto da década de 1960 usando um ‘nêutron’ Irradiação“.

A técnica foi desenvolvida por pesquisadores de Cambridge com a ajuda de colegas da Áustriaé muito mais simples.

“Derretemos a liga, colocamos em um molde e obtivemos titanita tetragonal”, disse Greer Ele disse No relatório da universidade.

Especialistas agora Testes artigo para ver como ele funciona como o ímã de alto desempenho necessário para a maioria das tecnologias da era digital que preenchem nossas vidas.

Desde o ano passado, eles também buscavam parcerias com fabricantes de ímãs em pesquisas. O objetivo é aperfeiçoar o processo de fabricação de ímãs confiáveis ​​e duradouros em velocidades vertiginosas.

Especialistas Ele disse O seu sucesso até agora fez com que reconsiderassem se seriam necessários milhões de anos para que a tetratinite se formasse em meteoritos.

“Este resultado representa uma mudança completa na forma como pensamos sobre este material”, disse Greer Ele disse No relatório.

Junte-se a nós Boletim informativo gratuito Receba atualizações semanais sobre as inovações mais legais Melhorando nossas vidas E Salve nosso planeta.