Hong Kong Covid-19: isso é o que acontece quando você testa positivo para coronavírus

“Acho que a pior parte é não saber quando poderei sair”, disse ele. “Você quase se sente como se estivesse de volta à escola, com seu acordar e hora de dormir sob controle, (e) não sendo capaz de controlar o que você pode comer.”

Em 19 de dezembro, Chan voou de Londres para Hong Kong para começar um novo emprego.

Chan disse que foi totalmente vacinado com uma dose de reforço e testou negativo para Covid-19 várias vezes antes de seu vôo. Ele disse que estava mentalmente preparado para a quarentena, mas não para o que aconteceu a seguir.

Ao chegar em Hong Kong, Chan fez o teste obrigatório Covid-19 e esperou horas no aeroporto. Seu resultado foi marcado como ‘positivo inicial’, o que significa que outro teste foi necessário. Ele foi então transferido para uma área fechada com uma cama improvisada.

“Foi definitivamente um choque”, disse Chan. “Depois de fazer muitos testes na semana anterior ao meu voo, todos deram negativo … Nunca pensei que realmente seria positivo na chegada.”

Cerca de 13 horas depois que seu avião pousou, Chan foi levado em uma ambulância para um hospital próximo para mais exames. Posteriormente, foi confirmado que ele tinha a variante Omicron, embora permanecesse assintomático.

Ele disse: “(Eu tive) essa sensação de pavor, onde você meio que pensa, ‘Oh, meu Deus, o que vai acontecer agora? “Eu definitivamente me senti completamente preso … Você não pode simplesmente dizer, ‘Vou voltar em um vôo e ir para outro lugar’. Você está realmente preso lá, então foi uma sensação muito assustadora.”

Não são apenas os viajantes que enfrentam hospitalização indefinida quando testam positivo para Covid-19 em Hong Kong.

Nos últimos dias, Hong Kong identificou vários casos de Omicron em um cluster vinculado a uma tripulação aérea – quebrando uma seqüência de quase três meses sem infecções de Covid transmitidas localmente. Os feridos confirmados também foram levados para o hospital.

Enquanto isso, centenas de pessoas, incluindo mais de 20 funcionários de restaurantes, que são considerados em contato próximo com os casos positivos, foram enviadas para o acampamento do governo para 21 dias de isolamento e testes extensivos. Qualquer resultado positivo significa transferência para o hospital.

Qualquer pessoa que compareceu ao mesmo prédio com casos positivos na mesma época nos últimos dias também foi condenada a fazer o teste, enquanto muitos prédios de apartamentos associados ao grupo foram temporariamente fechados para testes em massa.

Com temores de que a transmissão da Omicron cresça localmente, a líder de Hong Kong Carrie Lam disse na terça-feira que a retomada das viagens normais entre a cidade e a China continental “terá que esperar outra hora”.

Antes do rali começar, Lam reiterou a posição de Hong Kong sobre a inexistência da Covid.

“Hong Kong está tomando medidas muito rígidas para se proteger contra casos de importação com o objetivo de manter uma infecção local zero”, disse a agência em um comunicado divulgado em 28 de dezembro. “Diante do violento ataque da Omicron, precisamos estar mais vigilantes.”

preso no hospital

De acordo com as autoridades de Hong Kong, o período mínimo de isolamento para qualquer um com teste positivo para Covid-19 – mesmo que não apresente sintomas – é de aproximadamente um mês. Eles devem permanecer no hospital por pelo menos 10 dias e não ter permissão para sair até que o resultado do teste seja negativo duas vezes consecutivas – o tempo que for necessário.

Mas mesmo um teste negativo duas vezes não significa que você pode ir para casa. Depois disso, aqueles sujeitos a ordens de confinamento são transferidos para uma instalação de isolamento por mais 14 dias.

Ao chegar ao hospital, Chan foi colocado em uma enfermaria de isolamento com dois outros viajantes com teste positivo, assim como com Omicron. Ele fica confinado em seu quarto 24 horas por dia, sem ar fresco ou exercícios ao ar livre.

Seu dia segue uma rotina definida pelo hospital. Às oito da manhã, ele acordou com o som de um jingle no sistema de discurso público e um anúncio lembrando-o de tomar seus sinais vitais.

Ele recebe refeições fornecidas pelo hospital em horários específicos. Nesse ínterim, ele passa o dia se socializando com a família e amigos nas redes sociais e assistindo a Netflix.

“Eu provavelmente diria que o início ou o meio da tarde é o momento mais difícil do dia”, disse ele. “De manhã, você verifica seus e-mails ou redes sociais. Mas na hora do almoço, quando você sai, ‘eu realmente não sei o que vou fazer’.” “

Embora ele tenha dito que seus médicos eram profissionais, eles não foram capazes de dizer quando ele poderia ser despedido. “Tudo depende de quando eu paro o teste positivo e eles começam a contagem regressiva final a partir desse ponto”, disse ele.

isolamento mental

Desde o início da pandemia, Hong Kong confirmou mais de 12.600 casos e 213 mortes, de acordo com dados do governo – muito menos do que muitas cidades de tamanho comparável em outras partes do mundo.

A cidade lutou com isso Mas, embora sua abordagem zero-Covid-19 tenha protegido os residentes de um aumento nas internações hospitalares,A cidade lutou com isso Frequência vacinal – Embora coletas gratuitas estejam disponíveis para residentes com mais de três anos. Até agora, menos de 70% dos 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong tomaram duas doses completas.

A absorção foi particularmente baixa entre os idosos, o grupo considerado de maior risco de hospitalização e morte por Covid-19.

Em vez disso, Hong Kong tem contado com a limitação de reuniões em massa, máscaras obrigatórias em locais públicos e rastreamento, rastreamento, teste e contagem de contatos próximos e casos suspeitos – bem como Medidas estritas de fronteira e quarentena.

Em um comunicado divulgado em 29 de dezembro, o governo de Hong Kong enfatizou que suas medidas rígidas existem para ficar – incluindo a instalação de quarentena em grande escala.

“Recentemente, a situação da epidemia global piorou significativamente devido à variável omicron”, disse o comunicado. “O governo tem que ficar vigilante para evitar a eclosão da quinta onda da epidemia ou o surto da doença na comunidade. Depois de fazer uma revisão abrangente e criteriosa da situação, o governo considera necessário reservar todos os quartos do PBQC [Penny’s Bay Quarantine Centre] Para cumprir o propósito de quarentena. ”

Apesar do sucesso da cidade em manter Covid-19 sob controle, os especialistas dizem que longos períodos de quarentena costumam ocorrer Custo de saúde mental dos presos.

“Em geral, há um aumento da sensação de isolamento, ansiedade e, em alguns casos graves, até estresse pós-traumático”, disse a Dra. Elizabeth Wong, psiquiatra de Hong Kong.

No entanto, acrescentou ela, existem dicas para manter uma boa saúde mental.

“Existem alguns truques que você pode fazer, como certificar-se de programar seu dia com muita clareza”, disse Wong. “Portanto, você tem horários de descanso e de trabalho … e, tanto quanto possível, incorpore algum tipo de exercício ao dia.”

Em vez de ver a quarentena como um castigo, disse ela, as pessoas que estão passando pela experiência também podem vê-la como um ato de altruísmo. “Você está fazendo algo bom para a comunidade”, acrescentou ela.

Mas com seu isolamento estendido indefinidamente, Chan disse que está preocupado com sua saúde mental.

“Tento justificar isso, acho que apenas passar pelos processos sabendo que há certas coisas que você pode mudar e não pode mudar … a única coisa que posso mudar é como lido com isso e o que faço com o tempo, ” ele disse.

“A melhor parte disso, eu acho, é a capacidade de ver as coisas de uma perspectiva diferente”, acrescentou. “(Eu) estou tentando transformá-lo em algo útil, algo divertido que espero ver um dia e me lembro daquela vez em que fiquei sentado em um quarto de hospital por X dias.”