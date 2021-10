Homem gastou a fraude de empréstimo da Covid em um cartão Pokémon no valor de US $ 57.000

captura de tela : Pokémon

Vinath Odomsen, de Dublin, Geórgia, foi acusado por promotores federais de se candidatar de forma fraudulenta a um Empréstimo para Desastre Econômico (EIDL). O homem alegou dirigir uma empresa, mas gastou a maior parte do dinheiro com Nader Pokémon cartão em vez disso.

Como telégrafo Relatório, Oudomsine é acusado pelas autoridades de solicitar o empréstimo no ano passado, alegando que dirigia um pequeno negócio que empregava outras dez pessoas. Os empréstimos, que estavam disponíveis nacionalmente e levaram o governo a emprestar mais de US $ 200 bilhões a empresas dos EUA, foram projetados para ajudar a cobrir os custos de “folha de pagamento, aluguel / hipoteca, serviços públicos e outras despesas normais de negócios” durante os piores meses do pandemia.

Ele teve sucesso e ganhou $ 85.000. O único problema é que os demandantes afirmam que ele não tinha esse tipo de negócio e, em vez disso, gastou a maior parte do valor do empréstimo – $ 57.789 – em Pokémon Cartão. Ele agora foi acusado de fraude eletrônica e, se for considerado culpado, poderá passar “até 20 anos na prisão federal” e também enfrentará uma multa de US $ 250.000.

Caso você esteja se perguntando, a identidade exata do cartão não foi revelada pelos demandantes, mas esse tipo de número o coloca em uma empresa reluzente; Vai de acordo com nossa lista publicada em julho Isso o tornará um décimo mais caro Pokémon Compra de ingressos de todos os tempos, mais cara do que $ 45.100 gastos em dezembro de 2020 no Ex Deoxys GOLD STAR HOLO Rayquaza # 107.

Talvez esse cara seja para a vida toda Pokémon Fan, ele viu sua chance de conseguir o cartão dos seus sonhos e aproveitou. Ou, dado o fato de que ele foi acusado de fraude eletrônica por autoridades federais, e atualmente vivemos em uma época em que todo mercado especulativo está em uma superexpressão insustentável, alguém pode ter lido muitas histórias sobre o quão “valiosos” esses cartões são e Eu acho que ele vai funcionar.