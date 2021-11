Homem britânico preso após confessar ter matado 94 durante Truth or Dare

21 anos britânico Um homem foi condenado à prisão perpétua na sexta-feira após confessar o crime matando Avó idosa durante um jogo da verdade ou desafio com os amigos.

A polícia de Lancashire disse que Tiernan Darnton foi condenado esta semana pelo assassinato de Mary Gregor, de 94 anos, quando ele incendiou sua casa em 28 de maio de 2018.

Gregory morreu em 1º de junho de 2018, e a causa de sua morte foi inicialmente considerada pneumonia e inalação de fumaça. Uma investigação conjunta da Polícia de Lancashire e do Serviço de Bombeiros e Resgate concluiu que o incêndio começou como resultado de um cigarro jogado fora e, em outubro de 2018, determinou-se que sua morte foi acidental.

O caso foi reaberto um ano depois, quando Darnton supostamente admitiu a um conselheiro que ele havia deliberadamente causado o incêndio. A investigação também revelou que ele fez uma confissão semelhante semanas após a morte de Gregory durante um jogo de verdade ou desafio com amigos, Notícias da Sky mencionado.

A nova investigação determinou que o incêndio foi causado propositalmente e que Darnton foi acusado de assassinato em março. Durante o julgamento, os promotores apresentaram evidências de que ele estava perto da casa na hora do incêndio e desenhos encontrados em sua casa que mostravam uma planta da casa de Gregory.

As autoridades disseram que os desenhos continham pôsteres que incluíam um “bom lugar para se esconder”, uma “saída rápida” e referências a uma “boa desculpa”. Uma pesquisa em seu laptop revelou pesquisas na Internet nos dias após o incêndio por “suporte de saúde mental para assassinos”, “culpa por cometer assassinato” e “Eu sou um monstro e vou para o inferno”.

Os investigadores também descobriram que dois alarmes de fumaça na propriedade foram desativados, o telefone da casa foi desligado e uma chave reserva estava faltando em uma caixa de chave externa.

“Darnton tentou convencer o júri de que era o neto amoroso e dedicado de Mary Gregory”, disse a inspetora-chefe Zoe Russo, de Lancashire, em um comunicado. Não se engane, Darnton não tinha nenhuma relação com Mary Gregory. As afirmações de amor e fidelidade de Darnton nada mais eram do que uma distração que ele usou em sua tentativa desesperada de enganar o júri.

“Darnton tinha visitado a casa de Mary Gregory regularmente depois que seu filho o tomou sob sua proteção em uma idade jovem. E Darnton estava passando um tempo na casa de Mary Gregory.” “Foi fácil entrar em sua casa. Ele se aproveitou de sua boa índole. Ele abusou da confiança de Mary Gregory planejando cuidadosamente seu assassinato, colocando fogo em sua casa enquanto ela ainda estava viva e na propriedade.”

Uma declaração da família de Gregory, divulgada pelas autoridades, disse que os relatos de que Darnton é seu neto estão incorretos.

“Na verdade, ele não tem absolutamente nenhuma conexão biológica ou legal com nossa família”, disseram eles. “Os últimos três anos e meio foram traumáticos para minha família. Perdemos uma mãe e uma avó amorosas, uma tia querida e amiga em circunstâncias horríveis. Nunca estivemos convencidos de que as descobertas iniciais do legista eram precisas.”

Darnton terá de passar pelo menos 15 anos na prisão antes de poder fazer um pedido de liberdade condicional.