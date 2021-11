Homem-Aranha: Ingressos do No Way Home Rush travaram nos sites AMC e Fandango

maravilha



Os fãs da Marvel e MCU podem se lembrar disso Vingadores: ingressos de final de jogo lançados Ele fez uma série de sites de ingressos de cinema nos Estados Unidos em 2019. Parece Homem-Aranha: Não há espaço para casa Ele fez exatamente a mesma coisa no domingo, como disseram os fãs online AMC E o Fandango caiu por conta do pedido.

Na madrugada de segunda-feira, os sites de E E E E Tudo parece estar funcionando novamente.

O site Fandango, AMC, Cinemarks está fora do ar … Eu só quero meus ingressos do Homem-Aranha😭 – Lucila Barrera (@Lucila_Barrera_) 29 de novembro de 2021

liberar NFT O motivo pode ser parcialmente. Mais cedo no domingo AMC. Anunciado Os primeiros 86.000 “membros AMC Stubs A-List, Premiere ou Investor Connect” que comprarem ou reservarem ingressos para o show do Homem-Aranha em 16 de dezembro receberão um NFT do Homem-Aranha “verde” por seus problemas. É difícil determinar se isso teve algum efeito no colapso do site AMC, mas provavelmente não ajudou. AMC e Fandango não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Além do AMC, a demanda por ingressos do Homem-Aranha: No Way Home parece afetar quase todos os serviços de pré-venda, com relatos de que sites como o Drafthouse também tiveram dificuldades.

Também na segunda-feira, a produtora do No Way Home Amy Pascal Supostamente confirmado Sony Pictures e Marvel Studios estão “se preparando para produzir o próximo filme do Homem-Aranha”.