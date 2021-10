Hollywood se prepara para o outubro mais quente de todos os tempos

Isso resume a programação de bilheteria em outubro – um mês vital para a indústria do cinema, uma vez que mudou sua marca no início deste ano, após meses de paralisação devido à pandemia.

Outubro nunca foi um mês conhecido por filmes de sucesso. Geralmente era uma zona morta entre a lucrativa temporada de filmes de verão e os prêmios de Natal aclamados pela crítica.

Este ano é diferente.

Não apenas outubro está atipicamente repleto de grandes filmes, mas este mês também pode dizer muito sobre o futuro de curto e longo prazo do setor de cinemas à medida que se aproxima de 2022 e além.

“Nunca houve um outubro mais significativo na história de Hollywood”, disse Jeff Bock, analista sênior da empresa de pesquisa de entretenimento Exhibitor Relations, à CNN Business. “Principalmente porque outubro é tradicionalmente repleto de emoções simples e vários arrepios de terror, enquanto este ano, é repleto de diversão cinematográfica de grande orçamento.”

Bock afirmou que “nos cinemas, está começando a parecer que o verão está voltando”.

A música está nos ouvidos de todo dono de cinema.

O mês começa sexta-feira com o supervilão da Sony, “Venom: Let There Be Carnage”, uma sequência do blockbuster de 2018 “Venom”.

Então, em 8 de outubro, Swansong Daniel Craig também abriu o tão aguardado James Bond, e frequentemente atrasado , “No Time to Die” para MGM.

Então, uma das marcas de filmes mais populares chegará aos cinemas em 15 de outubro com “Halloween Kills” da Universal, a última parcela da série de filmes de terror de Michael Myers.

O mês termina com a Warner Bros. O épico de ficção científica ‘Dion’, estrelado por todas as estrelas lideradas por Timothée Chalamet. (Warner Bros., como CNN, é propriedade da WarnerMedia.)

Os quatro filmes mencionados acima apontarão o caminho para a prosperidade ou o desastre para Hollywood.

“Salvo desenvolvimentos inesperados, a indústria está em uma posição muito boa”, disse o analista-chefe da BoxOffice.com, Sean Robbins, à CNN Business. “Conteúdo forte, em papel, será lançado em uma base semi-semanal a partir de agora, e muitos dos principais lançamentos do calendário serão exclusivos para cinemas.”

Ele acrescentou: “Isso é música para os ouvidos de todo proprietário de cinema”.

Verão sem fim ou inverno longo?

Dois grandes filmes este mês – “Venom” e “No Time to Die” – serão exibidos exclusivamente nos cinemas, enquanto os outros dois possíveis filmes (Halloween “e” Dune “) serão exibidos nos cinemas e transmitidos simultaneamente. O público conhecerá as novidades de Hollywood modelo híbrido Conforme você trabalha, os estúdios verão do que o público gosta.

comscore calendário Para Paul Dergarabedian, Analista Sênior de Mídia da, o fato de outubro ter dois filmes principais que vão exclusivamente para os cinemas e um filme híbrido é uma evidência de que “a indústria acumulou talvez 10 anos de desenvolvimento nos últimos 18 meses.”

“Obviamente, a pandemia jogou o livro de regras pela janela e forçou os estúdios a serem criativos em suas estratégias de lançamento”, disse ele à CNN Business. “E vemos, em tempo real, os resultados dessas diferentes versões dos modelos.”

A indústria cinematográfica também está em um bom lugar devido ao fato de estar perto do final do verão quente. Filmes restritos a cinemas como “Free Guy”, “Candyman” e “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” tiveram um bom desempenho de bilheteria. “Dear Evan Hansen”, um musical inspirado no show da Broadway, Ele não fez isso bem no fim de semana passado.

“A indústria está em uma posição promissora graças a esses filmes exclusivos, apesar de seu trabalho após uma temporada de verão desafiadora e pandêmica que gerou quase metade da receita de um verão tradicional”, acrescentou Durgarabedian.

O outro fator importante em outubro é que pode ser uma ponte para 2022.

Se o mês trouxer números grandes ou mesmo apenas números fortes, pode criar ímpeto para o final deste ano e o ano seguinte.

“Vai ser um ótimo mês assistindo a filmes, não há dúvida”, disse Bock. “E os filmes que estão entre agora e o final do ano são exatamente o que Tinseltown precisa.” “No entanto, se as formas da Covid se firmarem, a indústria pode continuar em um longo inverno.”