Hidrogênio verde para Portugal | Foundry-planet.com

Portugal é o primeiro país do mundo a prometer a neutralidade do carbono até 2050 e, de acordo com o último relatório do GTAI (Comércio e Investimento Alemão), 1,5 a 2 por cento do consumo doméstico de energia final será coberto por hidrogénio até 2030.

Hanover. Os desafios de sustentabilidade global que o mundo enfrenta exigem uma ação coletiva, enfrentando as mudanças climáticas e de energia e aumentando as oportunidades ao longo do caminho. Acelerar a conversão de energia e a descarbonização da economia na próxima década significa investir na produção e integração que estimulará a rápida conversão de combustíveis fósseis em gases renováveis, especialmente hidrogênio verde, mas também amônia verde e metanol.

O principal objetivo da Estratégia do Hidrogênio, aprovada pelo Governo português em 2020, é introduzir um elemento de motivação e estabilidade no setor energético, e promover a introdução gradual do hidrogênio como um pilar sustentável e integrado. economia descarbonizada.

O Governo português promove uma política industrial em torno do hidrogénio verde com base na definição de políticas públicas que orientem, coordenem e mobilizem o investimento público e privado na produção, armazenamento, transporte e consumo de gases renováveis.

Portugal aposta na energia fotovoltaica para geração de energia porque a eletricidade é gerada de forma automática, o que desempenha um papel importante na fiabilidade económica dos projetos de hidrogénio. Nas primeiras etapas, os projetos precisam ser subsidiados porque as estruturas básicas precisam ser montadas e, até agora, o hidrogênio verde ainda não competiu com a eletricidade a partir do gás natural.

Cluster de ciência para se tornar um hub

Segundo o governo português, o porto da Ciência deverá se tornar o centro do hidrogênio verde do país, com capacidade de 2,5 gigawatts de eletrólise até 2030 e 265 MW até 2025. Energia fotovoltaica fornecida com carga constante. Uma parte do hidrogênio produzido fluirá pela moderna e abrangente rede de gás natural do país. Em média, 19 mil km de dutos têm menos de 15 anos, quase inteiramente em polietileno, bastante adequado para o transporte de hidrogênio. Com o Plano Nacional de Hidrogênio aprovado em maio de 2020, o governo destacou a importância do hidrogênio para uma estratégia de transformação energética e sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de crescimento econômico, fomentando a indústria e a ciência e tecnologia localmente.

Metas foram definidas para transporte e indústria

No setor de transporte, 50 a 100 postos de abastecimento de hidrogênio estão planejados até 2030, sendo a subdivisão de transporte de alta carga o grupo-alvo específico para este novo tipo de combustível limpo.

O governo e os especialistas em projetos estimam que o hidrogênio contribui com 1 a 5 por cento do consumo projetado para a decorbonização de cargas pesadas em longas distâncias com eletricidade e biogás.

Para a indústria, as previsões indicam que o hidrogênio será responsável por 2 a 5 por cento do consumo de energia até 2030, principalmente nos setores de química, mineração, vidro e cerâmica. HANNOVER MESSE 2022 enfatiza- Participação no Local. Antes do surto, os expositores e visitantes queriam se encontrar cara a cara, experimentar produtos e soluções pessoalmente e interagir com a comunidade industrial. Extensas opções de apresentação digital estendem a oferta. “HANNOVER MESSE traz o melhor dos dois mundos, aprimorando ofertas físicas exclusivas com opções de participação digital inovadoras. Kokler.

Portugal é um país parceiro do HANNOVER MESSE 2022. Sob o lema “Portugal Faz Sentido”, Portugal apresenta-se em exposições e fóruns e seminários. A aposta é no abastecimento industrial, plataformas digitais e soluções energéticas – áreas que permitem múltiplas integrações entre Portugal e Alemanha e criam potencial para novas parcerias.