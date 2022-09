Hideo Kojima queria lutar contra Metal Gear Solid Boss por duas semanas

O novo podcast de Hideo Kojima não é para todosFelizmente, esse não é o único lugar que podemos recorrer para histórias de desenvolvimento dos jogos em que ele trabalhou. Assim sobre uma ideia muito chata para Metal Gear Solid 3.

O último episódio de Você conhece os jogos– apenas ecoado pelo dublador original de Snake, David Hayter – é tudo sobre o conteúdo cortado da série, baseado em informações divulgadas em entrevistas antigas (grande amor por citações de Hiper) e livros. Há coisas nas armas que foram muito emocionantes, elementos da história que nunca foram feitos e sequências de jogos que foram cortadas e depois transformadas em cenas cinematográficas.

No entanto, a parte mais engraçada e interessante do vídeo é aquela sobre a batalha do chefe que foi planejada Metal Gear Solid 3para o teste e depois acabou tão mal iniciado pelos desenvolvedores Kojima os vaiou. Aqui está a história Através Kotaku AU:

A história conta que, durante a produção Metal Gear Solid 3Kojima ficou fascinado pelas obras do romancista Stephen Hunter, que escreveu atirador principal E a Ponto de impacto, foi sobre franco-atiradores entrincheirados nas montanhas, gradualmente tentando arrebatar uns aos outros. A ideia de Kojima era que a luta do Snake Boss com o The End fosse o mais próximo possível de uma luta de franco-atirador real, e seria jogada ao longo de duas semanas em tempo real. O jogador precisará usar seus arredores para permanecer escondido e silencioso, procurar pistas em uma área enorme para determinar onde The End está se escondendo e, uma vez localizado, preparar o tiro perfeito. Mais uma vez, isso vai acabar duas semanas reais.

O louco é que essa luta contra o chefe já chegou ao estágio de protótipo. Foi, em um ponto, uma parte real de uma construção jogável. No entanto, quando chegou a hora de um teste de combate, ninguém que jogou nele conseguiu encontrar um rastro do velho. Muitos jogadores passaram horas procurando pelo The End e não mostraram nada, efetivamente atrapalhando seu progresso no jogo. A equipe achou a luta tão chata que começou a vaiar Kojima, convencendo-o a desistir completamente da ideia.