Helena Christensen e filho modelo de Norman Reedus são presos

O supermodelo Mingus Lucian Reedus, filho da modelo Helena Christensen e da estrela de “Walking Dead” Norman Reedus, foi preso na sexta-feira à noite por bater em uma mulher que ele não conhecia no Festival de San Gennaro em Little Italy.

A polícia disse que Reedos, 21, que mora em Chelsea, foi preso depois que uma mulher disse que brigou com ele e deu-lhe um soco no rosto. O acidente ocorreu perto da Mulberry Street e Baxter Street.

A mulher de 24 anos foi levada ao New York-Presbyterian Hospital / Lower Manhattan com um ferimento abaixo do olho esquerdo, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova York.

Mingus, que usa seu nome do meio, apareceu há apenas uma semana na capa de Vogue para homens.

Sua mãe, uma das anjos originais de Victoria’s Secret, Fotos compartilhadas da sessão de fotos no Instagram dela.

Os policiais disseram que Reedus, que teria estado no festival com sua namorada, recebeu uma multa por agressão e foi solto.

O incidente de Redus ocorreu no Festival de San Gennaro na Little Italy. Instagram

Foi a segunda prisão na noite da festa anual.

Anteriormente, Eleni Dotin, 24, de Little Neck, Queens, foi presa por socar uma mulher que interveio para tentar impedir o que aconteceu. tornou-se uma briga No Little Buffalo, na Mulberry Street.

Ele foi acusado de agressão e liberado. Instagram

Dottin também foi acusado de agressão na confusão, que foi parcialmente filmada pelo candidato a prefeito do Partido Republicano e Anjos da guarda Fundador Curtis Sliwa.