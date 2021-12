HDMI 2.1a para novos padrões para telas HDMI de próxima geração, incluindo mapeamento de tom baseado na fonte

Nós recentemente mencionado O oficial de licenciamento HDMI parou de chamar os monitores HDMI mais novos de versão 2.0 e permitiu que os fabricantes pudessem usar o moniker HDMI 2.1, desde que ele já se encaixasse nos padrões estabelecidos. Isso provavelmente fez com que o fabricante rotulasse o monitor HDMI 2.0 como versão 2.1 para falsificar as declarações aos consumidores e um fornecedor chinês o viu praticando exatamente esse cenário.

Agora, há uma nova variante HDMI 2.1 prestes a ser lançada em algum momento no futuro com o apelido de “HDMI 2.1a”.

Atualmente, o estranho é que informações sobre o HDMI 2.1a, como logo será chamado, apareciam na página de gerenciamento de licenças, mas desde então desapareceram misteriosamente sem qualquer explicação. É possível que haja algumas decisões de última hora para finalizar o novo padrão de uso, mas isso em si é apenas uma suposição. VideoCardz mencionou que as informações podem ser encontradas através do Google Cache. Uma das últimas adições ao HDMI 2.1a é o uso do esquema de tons com base na fonte, ou SBTM.

O mapeamento de tom baseado na fonte (SBTM) é um novo recurso HDR que permite que parte do mapeamento HDR seja realizado pelo dispositivo de origem em vez do dispositivo de exibição. SBTM é especialmente útil nos casos em que vídeo ou gráficos HDR e SDR são combinados em uma única imagem, como uma imagem em imagem ou um guia de programa com uma janela de vídeo integrada. O SBTM também permite que computadores e consoles de jogos produzam automaticamente um sinal HDR otimizado para maximizar o uso dos recursos HDR do monitor sem a configuração manual do dispositivo de origem pelo usuário. – HDMI.org





Os jogadores e entusiastas de PC verão o uso máximo da nova tecnologia, dada sua capacidade para ambientes com várias janelas. O dispositivo de origem, em essência, controla a atribuição do tom. Esse processo permite que janelas separadas exibam conteúdo aprimorado em SDR ou HDR simultaneamente. TFTC meio Afirma que o novo SBTM não é um substituto para a tecnologia HDR atual (HDR10 e HLG, bem como outras ofertas). O SBTM está definido para aprofundar a experiência de HDR, oferecendo ainda mais capacidade de melhorar com dispositivos habilitados para HDR.

