Hawkeye’s Trickster USB Arrow precisa muito de um dongle

No terceiro episódio do programa ganchoNo meio de uma briga, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) faz algo muito inesperado: ela pede um dongle USB.

O destaque do episódio é uma cena em que Kate e seu relutante mentor, Clint Barton (Jeremy Renner), lutam contra a máfia do esporte em meio ao tráfego de Nova York. Enquanto Clint dirige, Kate mostra sua coleção de flechas de truque. A maioria deles é o tipo de idiota que você esperaria em uma história em quadrinhos: uma única flecha cria uma espuma roxa borbulhante; Outro se torna devastadoramente enorme. Mais tarde, porém, Clint entregou a Kate algo menos útil em combate: uma flecha com uma porta USB-A na extremidade. “Oh meu Deus, espero que ele tenha um dongle para tornar isso útil”, brincou Kate depois. (Acontece que não é muito útil.)

Esta não é a primeira vez que vimos uma flecha enganosa projetada para interagir com computadores. Originalmente Vingadores Filme, Hawkeye tinha uma flecha que poderia hackear uma porta proprietária muito especial em um Helicarrier. Mas o novo episódio da série mostra que também há muitas ações ordinárias. Infelizmente, devido à quantidade surpreendente de pessoas que usam um smartphone Pixel com porta USB C gancho, O super-herói terá que atualizar seu arsenal em breve.