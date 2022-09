Harry Styles recebe seu primeiro prêmio de atuação da temporada do Oscar

No palco do Madison Square Garden, em Nova York, Harry Stiles Ele é um astro do rock lindo, cheio de orgulho e autoconfiança enquanto se apresenta na frente de 20.000 fãs adoráveis. Mas Styles, o ator, ficou quieto ao aceitar um prêmio de atuação por um de seus primeiros grandes papéis no cinema no Festival Internacional de Cinema de Toronto deste ano.

Styles – um homem de relativamente poucas palavras – e a equipe de “Police” receberam o prêmio da banda no Honor Awards do festival na noite de domingo.

“Um grande obrigado a todos aqui, em nome de todos nós, por este prêmio incrível e maravilhoso”, disse Styles, que estrela o drama romântico como um policial de portas fechadas. “Todos nós amamos muito trabalhar neste filme. Esperamos que você goste.”

Com isso, Styles, que carregava a cauda da estrela Emma Corinne, deixou seu longo vestido preto, tão rápido quanto entrou no Fairmont Royal York, onde a festa anual está sendo realizada.

Mas havia muitos outros ouvintes para manter o poder da celebração de três horas. Embora o festival tenha durado vários dias, Toronto realizou sua quarta premiação anual, com vencedores incluindo a estrela “Whale”. Brendan FraserDiretor Sam Mendes Michelle Yeohe Hildur Guðnadóttir, compositora vencedora do Oscar por “Coringa”, “Mulheres Falando” e “Tar”.

Felizmente para os organizadores do TIFF, a sempre charmosa Olivia Colman foi a próxima a subir na passarela depois de deixar Styles e a empresa. O vencedor do Oscar estava presente para premiar Sam Mendes com um Ebert Director Award. Mas tudo o que ela podia dizer antes que a sala ficasse escura para tocar um dos destaques de Mendes foi: “É um prazer apresentar o Prêmio de Diretor TIFF para Sam Mendes”, fazendo com que seus olhos se arregalassem em choque. Faça todos na platéia rirem.

Mendes, cujo último filme “Império da Luz” é um poema comovente para cinemas e telas do festival, foi aplaudido de pé. Foi demais para o diretor britânico.

“Não era absolutamente necessário”, disse ele.

Como o evento não foi televisionado, Mendes brincou dizendo que poderia falar o tempo que quisesse. De fato, o diretor de “Beleza Americana” e “Skyfall” fez um longo discurso sobre sua carreira e suas colaborações com talentos, incluindo o diretor de fotografia Roger Dickens. Ele atribuiu sua profissão a mais do que apenas seu trabalho. “Você também precisa de muita sorte.”

Michelle Yeoh foi a inspiração para o segundo stand “O” da noite. Antes que ela chegasse ao pódio, todos na sala já estavam de pé para cumprimentar o famoso ator. Ela recebeu o prêmio Share Her Journey Groundbreaker hoje à noite, que foi acompanhado por clipes de “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, “Crazy Rich Asians” e outros filmes de sucesso de seu ícone.

Observando uma compilação de seu trabalho, ela diz: “Lembro-me há quanto tempo estou neste negócio. Os cortes, solavancos e arranhões ao longo do caminho”. Mas ela acrescenta: “Apesar de todos os desafios, eu aprecio cada momento. Espero fazê-lo por muitos anos”.

Durante seu discurso, Yeoh empurrou a indústria do entretenimento para amplificar as vozes das mulheres, dizendo: “Como mulheres, temos o privilégio de trabalhar em uma das indústrias mais abertas e com visão de futuro. indústria. Além da necessidade de ser o dobro da qualidade [we’re] Muitas vezes metade da compensação.”

A compositora vencedora do Oscar Buffy St. Mary, que recebeu a noite, falou sobre a importância da representação aborígene em papéis aborígenes. “É mais importante do que enganar os brancos”, disse St. Mary. “Essas pessoas trarão suas culturas inteiras para seus filmes. Você pode imaginar escolher Os Sopranos sem os italianos?”

Mais tarde, durante uma pausa para a sobremesa, Fraser se reuniu com Yeoh, sua co-estrela em A Múmia 3. Em uma mesa perto da frente da sala, Coleman e Mendes se reuniram enquanto os fãs se aproximavam deles para elogiar seu trabalho.

O evento de domingo à noite deu continuidade ao início emocionante da temporada do Fraser Awards, Lágrimas explodiram na estreia mundial de Veneza Whale: Sua atuação como um gay de 300 quilos confinado a uma cadeira de rodas deve colocá-lo na vanguarda do Oscar de Melhor Ator deste ano. Sua atuação foi igualmente abraçada no TIFF (embora a ovação de pé tenha sido um pouco menor).

Na festa de domingo, Fraser mais uma vez parecia visualmente emocionado quando Aronofsky o apresentou dizendo: “Precisamos de mais pessoas como Brendan Fraser, o homem e o ator”.

Para Fraser, “A Baleia” marca o retorno de sua carreira como seu primeiro grande papel no cinema em anos. Ele agradeceu aos fãs (“é o público que dá vida ao cinema”, disse ele) por “me manter no trabalho que amo”.

“A arte é sobre correr riscos, e você deve saber que [Aronofsky and screenwriter Samuel D. Hunter] Eles tiraram uma chance de mim, e eu serei eternamente grato a eles.” “A Baleia é uma história de redenção.”

Segurando o copo, Fraser disse: “Isso é novo para mim. Normalmente, sou o cara na plataforma que entrega essas coisas”.

Mas dada a temporada de premiações, pelo menos por enquanto, Fraser pode precisar se acostumar com os holofotes.