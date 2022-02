Harpo, Michigan concorda em reescrever contrato

Ann Arbor, Michigan. J. Era, técnico de futebol da Universidade de Michigan, e Nikki Harris, chefe da família do futebol Jim Harbo Eles concordaram com um novo contrato de cinco anos que vai até a temporada de 2026. O contrato altera os termos e a duração do acordo assinado em janeiro passado com uma temporada adicional.

“Jim fez um trabalho fantástico treinando e desenvolvendo os jovens em nosso programa de futebol”, disse ele. Manuel Rosa , diretor de Donald R. Atletismo Shepard. “Na temporada passada, Jim junto com a equipe e os jogadores tiveram uma temporada inesquecível que ficará conosco por muito tempo. Como o treinador disse, este é apenas o começo. Academicamente, nosso programa tem sido um dos melhores do Grande Dez líderes em todo o país. Formamos nossos jogadores. Eles eram jovens com grande personalidade que fizeram as coisas certas. Tenho grande confiança na direção do programa sob a liderança de Jim.”

“Adoro o Michigan Football, a Universidade de Michigan e a comunidade de Ann Arbor”, disse Harbaugh. “Minha família e eu estamos empolgados em continuar a liderar este programa de futebol e somos gratos pelo apoio que nosso Departamento de Esportes e nossa administração universitária têm para com o time. Eu aprecio tudo que nossos jogadores, treinadores e funcionários fazem para se destacar no futebol. Meu entusiasmo para amanhã, o dia seguinte e todos os dias seguintes. Mais alto do que nunca, estamos prontos para entrar no campo de treinamento e começar os preparativos para a temporada de 2022. Vá azul!”

Harbaugh levou Michigan ao Big Ten Championship de 2021, o primeiro título do programa na conferência desde 2004 com uma vitória por 42-3 sobre o número 12 em Iowa no Lucas Oil Stadium. Os Wolverines fizeram sua estreia no College Football Playoff, perdendo para a eventual campeã nacional Georgia no Orange Bowl. A UM terminou o ano em terceiro lugar nas votações finais, o seu resultado mais alto desde 1997.

Michigan venceu 12 jogos em 2021 pela terceira vez na história da escola, igualando o total recorde de vitórias da escola para as equipes de 1905 e 1997. Os Wolverines conquistaram o título da Big Ten East Division com uma vitória por 42-27 sobre No. 2 Ohio State para terminar a temporada regular com uma pontuação de conferência de 8-1.

A UM teve 22 jogadores (10 ofensivos, nove de defesa, três especiais) reconhecidos por all-conference awards, liderados por seis jogadores da equipa principal do All-Big Ten. Além disso, o lado defensivo Aidan Hutchinson e kicker Jake Moody O consenso americano foi nomeado. Hutchinson terminou em segundo lugar no Troféu Heisman e ganhou o Prêmio Rotary Lombardi, o Prêmio Ted Hendricks, o Troféu Lott IMPACT, e foi premiado com o Chicago Tribune Silver Football Player of the Year como Big Ten, conforme votado pelos treinadores da conferência. Moody se tornou o primeiro vencedor de Lou Groza de Michigan como o melhor jogador do país.

Harbaugh foi nomeado Treinador do Ano da Associated Press em 2021. Ele também foi finalista do Eddie Robinson National Coach of the Year, Paul Bryant “Bear” Coach of the Year, Coach of the Year George Munger e Bobby Dodd Cup .

Em sete temporadas em Michigan (2015-21), Harbaugh liderou o programa para um total recorde de 61-24 com quatro 10 vitórias na campanha. Sete jogadores ganharam prêmios de primeira equipe All-America e um total de 80 Wolverines ganharam prêmios All-Big Ten (primeira, segunda ou terceira equipe) durante seu mandato. Além disso, Jake Butt, Gabriel Peppers, Hutchinson e Moody ganharam prêmios nacionais individuais, com Peppers e Hutchinson ficando entre os cinco primeiros na pesquisa do Heisman Trophy.