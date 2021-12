‘Hamilton’ e outros musicais da Broadway cancelados no Natal

No mundo da dança, o Alvin Ailey American Dance Theatre cancelou shows no centro de Nova York, enquanto Mark Morris cancelou Ofertas canceladas durante o fim de semana Em Zellerbach Hall na Universidade da Califórnia, Berkeley.

no esporteTanto a NBA quanto a NHL anunciaram uma rodada de adiamentos de jogos, e a NFL ajustou suas políticas de teste para lidar com o aumento de casos.

O mundo do cinema forneceu evidências de que o público ainda está disposto a colecionar. A indústria teve um ótimo fim de semana, Graças ao Homem-Aranha. Mas nem todos os cinemas aderiram à festa: metrógrafo, citando a pandemia, disse que fechará o Lower East Side Theatre até o Natal, e Teatro de Espetáculos, no Brooklyn, fechado até 4 de janeiro.

Fora da Broadway, houve vários shows na semana passada, muitas vezes cancelados no último minuto. “Trevor”, um novo musical do stage 42, cancelou seu show de domingo e disse na segunda-feira que estava fechando, cancelando as duas semanas restantes de shows. Entre aqueles que cancelaram pelo menos um show estavam “The Alchemist” no Red Bull Theatre, “Cheek to Cheek” na York Theatre Company e “Emmet Otter’s Jug-Band Christmas!” No New Victory Theatre, “Ouça / Agora: AO VIVO!” Na Keen Company, “Kimberly Akimbo” na Atlantic Theatre Company, “Morning Sun” no Manhattan Theatre Club e “while You Were Party” no Soho Rep.

Embora os cancelamentos tenham sido motivados por testes de trabalhadores das artes, há indicações de que os protocolos de segurança para o público podem mudar: Metropolitan Opera anunciado semana passada Que exigirá doses do Covid Booster para os destinatários, bem como para os funcionários, a partir de meados de janeiro. teatro público disse Exigirá não apenas prova de vacinação, mas também um teste de Covid-19 negativo; No curto prazo, a nova política afetará apenas o público do Joe’s Pub, a única parte do público com shows agendados para as próximas semanas.

E em uma homenagem às práticas pandêmicas do passado, algumas organizações estão repensando as audiências ao vivo. “Saturday Night Live” fim de semana passado Apresentado sem público ao vivo. Executar PerView, uma plataforma de streaming nascida nas primeiras semanas da pandemia, cancelou a leitura ao vivo em Los Angeles na segunda-feira, optando apenas por transmissões, enquanto o espaço de cabaré de Nova York, Sala Verde 42Na segunda-feira, ele disse que começaria a transmitir ao vivo todos os seus programas, enquanto continuava a dar as boas-vindas a clientes pessoais, “até que essa onda passe”.