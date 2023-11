Hall impede que Oates venda suas ações

O mistério por trás da obtenção de uma ordem de restrição contra John Oates por Darryl Hall foi resolvido, pelo menos em parte, agora que parte do caso foi revelada por um juiz do Tennessee que anteriormente ordenou que todos os detalhes fossem mantidos em segredo. Foi agora revelado que Hall está tentando impedir que seu parceiro musical de longa data venda sua participação em sua joint venture para a Primary Wave Music.

Na tarde de sexta-feira, a Associated Press foi a primeira a reportar Relate a causa real Quanto à ordem de restrição, depois que o juiz abriu discretamente alguns – mas não quase todos – do caso dois dias antes, na véspera do Dia de Ação de Graças.

De acordo com o relatório da AP, o que Hall não pode cumprir é o desejo de Oats de vender a sua participação na Whole Oats Enterprises da dupla à empresa de investimento, que já comprou uma participação “significativa” nos direitos do seu catálogo há 16 anos. . Hall observou que lamenta não ter todas as suas publicações.

O advogado Russell Perkins concordou em impedir Oates de realizar a venda por enquanto, em resposta a uma alegação dos advogados de Hall de que tal ação parecia iminente, visto que a equipe de Oates havia assinado uma carta de intenções com a Prime Wave.

A próxima audiência está marcada para 30 de novembro. Esta ação ocorrerá muito antes de a atual ordem de restrição expirar.

De acordo com um relatório da AP, a equipe de Hall diz na parte recém-revelada do processo que a equipe de Oates permitiu que a Primary Wave visse o contrato de trabalho conjunto da dupla, que deveria permanecer confidencial. Como resultado, “toda a transação não autorizada é produto de uma violação indiscutível de contrato”, afirmam os advogados de Hall.

A arbitragem entre as equipes dos dois cantores foi instigada por Hall em 9 de novembro, mas mesmo assim ele acreditava que Oates iria prosseguir imediatamente com a venda para a Primary Wave, conforme indicava o pedido de ordem de restrição. A ação indicou que um árbitro ainda não foi acordado.

Partes do processo permanecem confidenciais, e o juiz pareceu concordar com os advogados de Hall que contém detalhes cobertos por um acordo de confidencialidade que eles dizem que Oates violou em suas negociações com a Prime Wave.

Os representantes de Hall ou Oates não responderam aos pedidos de comentários desde que a ordem de restrição se tornou pública. diverso Entrei em contato com a Primary Wave para comentar, cujo escritório está fechado no fim de semana.

Em fevereiro de 2007, a Primary Wave anunciou que havia ganhado “interesse significativo no catálogo de músicas de Daryl Hall e John Oates”. O New York Post estimou a venda da suposta metade do catálogo para a Primary Wave entre US$ 25-50 milhões para a dupla. Pouco depois, a empresa também comprou os direitos autorais de cerca de 70 canções escritas pelas irmãs Sarah e Jana Allen, incluindo suas participações em canções de Hall e Oates como “Maneater”, “You Make My Dreams” e “I Can’t Go for That”. .” Não pode ser feito).”

Naquela época, há 16 anos, O salão foi movido No The Post, ele disse que estava interessado em vender para a Primary Wave depois de ficar insatisfeito com sua editora anterior. “Eu não achava que o BMG estava lidando bem com meu catálogo”, disse Hall ao jornal em 2007. “A maioria das editoras é de natureza mais administrativa, não criativa.” Larry (Mistel, fundador e CEO da Primary Wave) obteve muitos resultados. de ideias criativas sobre o que fazer com meus materiais.”

No momento em que deu uma entrevista à Sky News em 2021, Hall chorava de remorso por ter vendido suas publicações, embora se referisse aos “primeiros dias”, então não estava totalmente claro se ele estava falando sobre BMG ou Primária. Onda ou outro acordo.

“Oh, no início, foi vendido para mim e eu não recebi o dinheiro”, disse Hall na entrevista de dois anos. “Tenho meu próprio negócio editorial, mas muito trabalho ruim foi feito nos primeiros dias – sou uma verdadeira história do rock ‘n’ roll quando se trata desse tipo de coisa. Nunca venda suas publicações – talvez se você tem 80 anos e decide se aposentar, você pode “Vender suas postagens, mas eu nem sugeriria isso na época. Não acredito nesse conceito. Tudo que você tem é isso”.

Hall e Oates seguiram caminhos separados no ano passado, cada um realizando turnês solo que incluem esforços solo, bem como alguns de seus maiores sucessos como dupla. Hall estava na estrada com Todd Rundgren juntando-se a ele no final de cada noite para alguns duetos. No entanto, Hall e Oates passaram dois meses em turnê juntos no outono de 2022.

Seu último álbum juntos foi “Home for Christmas”, de 2006, e sua última coleção conjunta de material fora de temporada antes disso foi em 2004. Eles anunciaram planos de começar um novo álbum juntos há vários anos, mas esses planos parecem ter fracassado. Na beira da estrada. No entanto, suas turnês ocasionais foram consideradas grandes sucessos no circuito de concertos, tocando em grandes arenas e anfiteatros como o Hollywood Bowl apenas dois anos antes.