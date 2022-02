Hackers de senha mais populares vazam na Dark Web: relatório Lookout

Adivinhar sua senha pode ser mais fácil do que você pensa.

Isso é de acordo com um novo relatório de uma empresa de segurança móvel Cuidado, cuidado, cuidado, que publicou recentemente uma lista das 20 senhas mais comuns em informações de contas vazadas na dark web. A lista varia de simples sequências de números e letras, como “123456” e “Qwerty”, até frases de fácil digitação, como “Iloveyou”.

Escolher senhas fáceis de lembrar é compreensível: a pessoa média tem mais de 100 contas online diferentes que exigem senhas, de acordo com Gerenciador de senhas on-line NordPass. Mas senhas simples podem ser muito fáceis para os hackers descobrirem, permitindo que eles acessem sem estresse seus dados e contas pessoais.

É uma preocupação na hora certa. Especialistas em segurança cibernética dizem que o atual conflito russo-ucraniano pode levar a uma tempestade Aumento de ataques cibernéticos ao redor do mundo com Bancos dos EUA expressam preocupação Esta semana eles podem ser alvejados. Isso está no topo de um número recorde de violações de dados nos EUA no ano passado – 1.862, um aumento de 68% em relação a 2020 – de acordo com relatório de janeiro Do Centro de recursos de roubo de identidade sem fins lucrativos.