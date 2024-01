Há rumores de Hi-Fi Rush exclusivo do Xbox para o Nintendo Switch

Há rumores de que o jogo de sucesso do Xbox, Hi-Fi Rush, será lançado para o console rival Nintendo Switch em 2024, gerando um debate acirrado sobre a estratégia de exclusividade da Microsoft.

O insider Nate the Hate, que tem um bom histórico quando se trata de anúncios de videogame, Excitado O exclusivo Xbox aclamado pela crítica está programado para ser lançado em uma plataforma de console concorrente.

Usuário Resetera lolilolailo, que também tem um bom histórico em anúncios de videogame Ele apareceu para confirmar Hi-Fi Rush da Tango Gameworks está chegando ao Switch.

Central do Windows Em seguida, relatou que a Microsoft está “explorando trazer parte de seu catálogo anterior para outras plataformas, embora alguns detalhes permaneçam vagos e não confirmados”. IGN pediu comentários à Microsoft.

Capturas de tela do Hi-Fi Rush

Os relatórios geraram debate online sobre a estratégia de exclusividade do Xbox da Microsoft, com alguns fãs lamentando a ideia de o Xbox ser lançado exclusivamente em um console concorrente como o Nintendo Switch ou o PlayStation 5. Outros expressaram entusiasmo com o fato de um jogo como Hi-Fi Rush poder ganhar um segundo. chance e milhões de outros jogadores, o que pode ajudar a construir o caso para uma sequência.

O boato surge apenas dois meses depois que o CFO do Xbox, Tim Stewart, disse que a Microsoft quer levar jogos originais para “todas as telas que podem rodar jogos”, incluindo consoles concorrentes.

“É uma pequena mudança de estratégia”, disse Stewart no Wells Fargo TMT Summit em novembro. “Não anunciamos nada extensivamente aqui, mas nossa missão é entregar nossas experiências originais [and] Nossos serviços de assinatura estão em todas as telas que podem jogar. “Isso significa smart TVs, isso significa dispositivos portáteis, isso significa o que teríamos considerado concorrentes no passado, como PlayStation e Nintendo.”

Os comentários de Stewart foram relatados como uma confirmação da intenção da Microsoft de trazer o Game Pass para consoles concorrentes, mas o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, mais tarde negou tal plano.

No entanto, isso deixa a porta aberta para a Microsoft lançar mais jogos originais em consoles concorrentes. Hi-Fi Rush será lançado em 25 de janeiro de 2023. Poderia abrir um precedente para a expansão dos jogos do Xbox para outras plataformas um ano após o lançamento?

De referir que a Microsoft já publica os seus jogos em plataformas não Xbox. É claro que o Minecraft está disponível em quase todas as plataformas. Os jogos The Elder Scrolls Online e Fallout 76 da Bethesda foram publicados e atualizados no PlayStation. Psychonauts 2 da Double Fine foi lançado em agosto de 2021 para PlayStation 4, Windows, Xbox One e Xbox Series

Também é importante notar que a Microsoft tem uma longa lista de jogos exclusivos programados para lançamento neste ano e além, incluindo nomes como Obsidian's Avowed, Ninja Theory's Hellblade 2 e Playground's Fable. Não há indicação de que esses exclusivos serão lançados no PlayStation e também no Xbox.

Wesley é o editor de notícias do IGN no Reino Unido. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.