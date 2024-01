Há algo mágico em tomar água com água

Johnny Vieira tem viagens e arte correndo em suas veias. Nasceu em Lausanne, Suíça, filho de pais portugueses. Seu pai cria obras de arte a partir de raízes de árvores, e sua irmã é a escultora Fanny Vieira. Quando tinha nove anos, os seus pais decidiram abdicar do conforto suíço pela família e regressaram a Portugal. A família se estabeleceu em Santa Cruz, onde Johnny começou a surfar e, aos vinte e poucos anos, começou a criar arte inspirada no surf.

“Depois do ensino médio, tentei engenharia de materiais na universidade por um ano, mas não foi para mim. Lembro-me de uma forte sensação de não estar ali e de querer me mudar. Foi um momento poderoso. Surgiu então a ideia de fazer algumas esculturas onduladas em gesso e madeira. Comecei a ganhar cada vez mais e vejo que posso ganhar a vida com isso. E pensei, bem, quero continuar fazendo coisas assim.

Crédito: Imagem Fornecida; Autor: Johnny Vieira;





Grande impacto

“Fui para uma escola de desenho técnico e pintura onde comecei a aprender a sério. Era a escola de Duran Castaibert em Torres Vadras. Como Duran Castaibert já tinha 80 anos, meus amigos e eu fomos os últimos alunos a aprender com ele. Quando eu ia para as aulas, tinha uma porta na porta. Tinha uma janela e você o via em sua mesa com os livros abertos. Ele leu a vida toda e foi mais longe para seu próprio prazer. Aprendi muito com ele. Ele foi uma grande influência não só para mim mas para todos os artistas desta área.

“Na escola aprendi que com aquarela você pode brincar com a tinta e dirigi-la de uma forma que você controla, mas não controla. Quando você pinta com aquarela é como se você e a água estivessem trabalhando na pintura, é uma colaboração que surge naturalmente. A água tem peso próprio para brincar com os pigmentos ou a gravidade. A água seguirá seu curso como na natureza. Essa é a parte que você não pode controlar. Assim como o oceano, você não controla a água, mas convive com ela, respeita-a e tenta aproveitá-la. Há algo mágico em tomar água com água.

Crédito: Imagem Fornecida; Autor: Johnny Vieira;





sonhadores

A arte de Johnny é baseada em momentos oníricos do oceano que o inspiraram a viajar em sua van pela costa em busca de inspiração.

“Comecei a fazer isto no ano passado. Então é tudo novo, mas sempre tive esta ideia. Comecei pelo sul porque adoro Sagres. Lá se pode passear, não se vêem prédios nem casas, e é aí que eu quero estar. Sagres, para mim, tem algo muito especial. , isso é um pouco da atração que tenho por lugares que ficam no fim da estrada. Tipo, esses lugares que não são uma zona turística, é só uma esquina, e só quem quer ir lá acaba indo lá. Então não tem muito movimento, não tem muita gente. As pessoas vêm para as ondas, está por aí. Isso cria uma cultura de surf que é no final das contas a sua tribo ; onde quer que você vá, você se sente conectado e parte de algo.

Crédito: Imagem Fornecida; Autor: Johnny Vieira;

“Gosto de olhar mapas, olhar as condições, talvez não tenha ninguém nesta praia, talvez tenha onda, tente encontrar. Às vezes você encontra pequenas joias, às vezes não, mas adoro essa busca.

“Acho que é uma aventura e essa sensação de estar vivo; é um pouco viciante. A busca pela onda perfeita não é a onda perfeita em tamanho, formato e velocidade, mas a busca em si.

“O que veio primeiro, o surf ou a arte?” Faz Johnny rir.

Crédito: Imagem Fornecida; Autor: CliffSurfhouse;

“Acho que o surf vem primeiro. Porque se o vento mudar em meia hora, você perde o momento. Se parece agora, você vai agora. Primeiro vem a experiência com seu nível de energia. Depois de surfar, você ganha seu sorriso e é bom pintar nesse estado de espírito, então a pintura é atemporal.

Mais informações sobre a arte de Johnny podem ser encontradas em seu site, www.wavesbyjohny.com.