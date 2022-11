Guias da equipe da Copa do Mundo da FIFA 2022: tudo o que você precisa saber

Após 12 anos de mobilização, polêmica e debate, faltam poucos dias para a Copa do Mundo de 2022.

Posso Brasil O fim de 20 anos de dano? Lionel Messi vai finalmente liderar? Argentina Para a glória mundial em sua última dança? Você tem Inglaterra Você tem o que é preciso para seguir em frente depois de chegar às semifinais e depois à final dos dois últimos grandes torneios? Os anfitriões do Qatar Rabie podem ter uma surpresa ou duas? Estamos prestes a descobrir…

Para ajudar a dar-lhe o caminho interior, O atleta Produzir guias de equipe por especialistas locais em 32 equipes concorrentes no Catar, com perfis de cada gerente envolvido neste Copa do Mundodescrevendo os pontos fortes e fracos de cada equipe, nomeando o potencial jogador de destaque de cada país e explicando exatamente quanta pressão cada time seria submetido da mídia e dos fãs em casa.

Talvez o mais importante, eles vão falar sobre o gerente que sempre usa uma camisa branca para dar sorte, e qual time com um torcedor atravessará o deserto até Doha, enquanto o chefe de Estado em pânico twittou seus melhores votos para seu país atingido. Uma estrela, qualquer grupo de fãs que inexplicavelmente reviveu uma música pop dos anos 80 no caminho para as finais, e cujo goleiro está listado no Guinness Book of World Records por ter o lance mais longo do mundo…

Encontre respostas para todas essas perguntas e muito mais nos 32 guias de equipe abaixo.

grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

grupo b

Inglaterra

Irã

Estados Unidos da América

País de Gales

grupo C

Argentina

Reino Arábia Saudita

México

Polônia

grupo d

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

F. grupo

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

grupo h

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Para uma análise de grupo por grupo das táticas de cada equipe e como configurá-las…

Guia do Grupo A: De Jong mantém a seleção holandesa e assiste a lances de bola parada no Equador

Guia do Grupo B: domínio da Inglaterra e lançamentos de dardo do goleiro iraniano

Guia do Grupo C: Um começo rápido para a Argentina, com o México envelhecendo e a Polônia evitando a posse de bola

Guia do Grupo D: a alta pressão da França, os flancos dinamarqueses invertidos e os gigantes australianos

Guia do Grupo E: as jovens estrelas do meio-campo da Espanha estão atentas aos triângulos da Alemanha

Guia do Grupo F: gols livres da Bélgica, cruzamento da Croácia e Canadá

Guia do Grupo G: Canto de Tadic, pressão suíça e Neymar mais completo

Guia do Grupo H: Bernardo Silva, maestro e último dançarino uruguaio

(Arte do interior: Imagens: Getty Images / Design: Sam Richardson. Imagem superior: Getty Images)