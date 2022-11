Guia God of War Ragnarok: passo a passo, todos os colecionáveis ​​e wiki

Deus da Guerra Ragnarok É um jogo de aventura criado por PS . Estúdios Desenvolvedor estúdio Santa Mônica por PS5 E a PS4uma sequência do aclamado 2018 Deus da guerra. em nossa área Resenha de God of War Ragnarokdescrevemos o título como “excepcional” e demos a ele um 10/10.

Nisso Guia God of War RagnarokNeste artigo, incluiremos um tour completo da campanha e suas missões secundárias, mostraremos como obter todos os itens colecionáveis ​​e revelaremos informações importantes da wiki sobre itens importantes desbloqueáveis, como armas e armaduras.

Lembre-se de que, embora tenhamos nos esforçado para manter os detalhes da trama no mínimo, a natureza desse assunto Guia God of War Ragnarok Você sabe? Haverá alguns spoilers da história dentro. Portanto, aconselhamos proceder com cautela antes de aprofundar muito nesta página.

isto é Guia God of War Ragnarok ele é trabalho em progressoserá atualizado oportunamente.

Guia God of War Ragnarok: Passo a passo

para a primeira parte Guia God of War RagnarokNeste artigo, compartilharemos um passo a passo completo de toda a campanha do jogo, incluindo soluções de quebra-cabeças e estratégias de luta. Estas instruções passo a passo detalham cada tarefa em A estradaque é o nome da história principal do título, assim como todos os arquivos Feitos, que são missões secundárias opcionais que adicionam sabor à tradição de lançamento. Você também encontrará um detalhamento para todos Trabalhadoresque são objetivos de jogo complementares que você descobrirá à medida que avança.

A estrada Representa as principais funções do deus da guerra Ragnarok. Um tour detalhado completo pode ser encontrado abaixo:

Feitos São as missões secundárias de God of War Ragnarok. Você pode encontrar uma lista completa, com instruções detalhadas, em nosso site todas as tarefas Instrui.

Trabalhadores Eles são objetivos de jogabilidade opcionais em God of War Ragnarok. Você pode encontrar uma lista completa em nosso site todas as tarefas Instrui.

Guia God of War Ragnarok: Equipamentos e Equipamentos

para a próxima parte Guia God of War RagnarokNeste artigo, compartilharemos todos os detalhes de todos os equipamentos e equipamentos disponíveis no jogo, incluindo armas, armaduras e acessórios de aprimoramento de habilidades. Dentro você encontrará páginas que explicam exatamente onde encontrar os melhores itens do jogo, além de informações sobre seus atributos e atualizações.

braços

arcos

espadas

escudos

escudo

Relíquias e runas

amuletos

Construções

God of War Ragnarok: Habilidades

para esta parte Guia God of War RagnarokNeste artigo, incluiremos uma lista completa de todas as habilidades que podem ser desbloqueadas no jogo. As habilidades podem ser compradas com o XP que você ganha à medida que avança na campanha e podem ser usadas para desbloquear novas habilidades de combate e buffs de desempenho.

Guia God of War Ragnarok: Colecionáveis

para a próxima parte Guia God of War RagnarokIncluiremos um detalhamento abrangente de todos os colecionáveis ​​que podem ser encontrados no jogo. Além de revelar os locais de todos os itens colecionáveis ​​do jogo, também incluiremos soluções de quebra-cabeças, listas de verificação e muito mais para ajudar a garantir 100% de conquista.

Lista de verificação

Guia God of War Ragnarok: Troféus

para esta parte Guia God of War RagnarokAjudaremos você a desbloquear todos os prêmios do jogo, incluindo o cobiçado Platinum. Compartilharemos estratégias, soluções e segredos, além de explicar todas as etapas necessárias para concluir uma conclusão 100% ampla do Santa Monica Studio.

Guia de God of War Ragnarok: Wiki

Para esta seção do nosso site Guia God of War RagnarokNeste artigo, incluiremos informações importantes do wiki, como uma análise de todos os inimigos que você encontrará nos nove mundos, juntamente com estratégias de como derrotá-los, bem como uma análise completa de todos os recursos e onde encontrá-los .

Guia God of War Ragnarok: Perguntas e Respostas

Para a penúltima parte do nosso site Guia God of War RagnarokNeste artigo, vamos tirar um tempo para responder a algumas perguntas comuns que você pode ter sobre o título, como a melhor dificuldade para escolher e quanto tempo a campanha levará para ser concluída.

Diversos

God of War Ragnarok Guide: dicas e truques para iniciantes

Nesta última seção de Guia God of War RagnarokNeste artigo, incluiremos algumas dicas e truques para iniciantes, incluindo coisas que gostaríamos de saber antes de começarmos a jogar. Abaixo, você encontrará uma lista de estratégias e técnicas simples que podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo o mais novo estúdio de Santa Monica.

Aprenda quando defender e quando esquivar

Quando os inimigos atacam em God of War Ragnarok, círculos coloridos aparecerão na tela para indicar o que você deve fazer. É necessário estar atento a estes. O círculo amarelo significa que um movimento pode ser esquivado, então toque no botão L1 no último momento antes que o golpe chegue para confundir seu oponente. Enquanto isso, o círculo vermelho significa que o golpe quebrará sua guarda, então desvie.

Barras de saúde representam a força do seu inimigo

Se você frequentemente encontra inimigos que chutam sua bunda, pense cuidadosamente na cor da barra de energia do agressor. Se eles tiverem um contador de HP vermelho, significa que eles estão em um nível mais alto do que você está atualmente. Embora você possa ter algum sucesso contra esses inimigos, pode ser uma boa ideia voltar depois de atualizar seu equipamento. Isso é especialmente verdade com inimigos que têm caveiras em sua barra de vida.

Não tenha medo de seguir em frente

Embora possa ser tentador tentar completar tudo God of War Ragnarok mostra de uma só vez, o fato é que os nove mundos são projetados para retornar a ele. Isso significa que você não poderá acessar todos os segredos do jogo imediatamente, pois pode precisar de um equipamento adicional ou de uma habilidade especial. Passe o tempo que quiser explorando, mas não tenha medo de seguir em frente quando estiver pronto – afinal, você sempre pode voltar mais tarde.

Fale com Brooke e Cinderela regularmente

Se você passar em um dos muitos workshops da Huldra Brothers em seu itinerário, não tenha medo de fazer o check-in e dizer olá. Embora isso nem sempre seja verdade, eles geralmente terão novos equipamentos disponíveis para você, por isso é sempre uma boa ideia fazer check-in rapidamente e ver o que eles têm a oferecer. Certifique-se de atualizar seu hardware quando puder também; Existem recursos suficientes no jogo para atualizar tudoentão não há nenhum ponto em acumular.

Isso nos salva Guia God of War RagnarokEsperamos sinceramente que você tenha achado útil este passo a passo e recurso 100% completo! Se você tiver outras sugestões de conteúdo que possamos adicionar ao nosso wiki, informe-nos na seção de comentários abaixo.