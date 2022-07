Guia do sistema Ars Technica, edição “GPUs acessíveis novamente”

Já faz muito tempo desde a última vez que montamos um guia para construir PCs desktop, em parte porque tentar abrir caminho através de bots e especuladores para pagar o dobro do preço de varejo de uma placa gráfica era uma experiência miserável que não queremos infligir em ninguém.

Mas até 2022 ele fez a maioria das coisas mais Caro, os construtores de PC têm sorte. CPUs e placas-mãe estão em estoque e são fáceis de comprar, a memória DDR4 é realmente barata, e você pode ir online à Amazon, Best Buy ou Newegg e encontrar prateleiras virtuais cheias de GPUs a preços que pareciam milagrosos, embora ainda um pouco inchados seis anos atrás. Meses.

Espera-se que a demanda geral de PCs caia drasticamente nos próximos meses, mas se você está esperando pacientemente para construir seu primeiro desktop ou substituir uma versão existente, este é provavelmente o melhor momento para construir um PC desde meados de 2020.

Para ajudar quem procura conselhos sobre como construir um sistema, reunimos quatro modelos de construção que se concentram em obter o melhor desempenho pelo seu dinheiro. Esses equipamentos não serão chamativos e de alta qualidade, e você deve tratá-los como pontos de partida. À medida que explicamos por que escolhemos os componentes que escolhemos, você pode decidir por si mesmo se precisa fazer ajustes para atender às suas necessidades. Podemos fazer guias separados com foco em arquiteturas mini ITX e PCs de última geração posteriormente.

Uma nota sobre a seleção de ingredientes

Parte da diversão de construir um computador é fazê-lo parecer do jeito que você quer. Escolhemos a dedo gabinetes que se encaixam em placas-mãe e outras peças que recomendamos, que achamos que funcionarão bem para cada sistema. Mas há muitos casos, e nossas escolhas não serão as únicas disponíveis.

O mesmo vale para a fonte de alimentação. Recomendamos principalmente modelos EVGA com Certificado de Proficiência 80 Ouro Ou melhor porque temos boas experiências com eles em nossos prédios e experiências que coletamos para amigos ou conhecidos. Mas se você sabe o suficiente para se apossar de uma marca favorita, vá com o que funciona para você. O mesmo vale para a RAM – recomendamos capacidades e velocidades específicas e usaremos marcas que funcionaram bem para nós no passado, mas isso não significa que sejam melhores do que muitos outros combos de RAM com especificações semelhantes.

Por fim, não incluiremos o custo de uma licença do Windows em nossas estimativas de custo. Você pode pagar muitos preços diferentes pelo Windows—$ 139 para uma licença de varejo oficial da MicrosoftE a $ 120 para uma licença “OEM” para integradores de sistemas, ou entre US$ 15 e US$ 40 para uma chave de produto de sites de revenda de chave de produto do mercado cinza. Se você tiver uma chave de produto para Windows 10, Windows 8 ou Windows 7, também poderá instalar e ativar o Windows 11 sem pagar nada extra, pois a Microsoft nunca bloqueou essa opção após o período de atualização gratuita do Windows 10. Vamos deixar essa decisão depende de você para você.

Também não precificamos a maioria dos periféricos, como webcams, monitores, teclados ou mouses, pois presumimos que a maioria das pessoas reutilizará o que já possui ou comprará esses componentes separadamente.