Guardiões da Galáxia, vol. 3 ‘Casts Will Poulter como Adam Warlock – Prazo

exceto: Depois de provocar sua aparência no final Guardiões da Galáxia, vol. 2, Adam Warlock parece pronto para entrar maravilha Universo cinematográfico na próxima edição da franquia de sucesso. Fontes dizem ao Prazo que Will Poulter Ela conseguiu o papel de Warlock na aguardada sequência da Marvel. James Gunn retorna à ação ao vivo, com o chefe de produção da Marvel Studios, Kevin Feige.

Como em qualquer filme da Marvel, os detalhes por trás da trama são mantidos a sete chaves. A produção está prevista para começar em novembro.

O personagem foi provocado pela primeira vez em uma cena pós-crédito Guardiões da Galáxia, vol. 2, Quando Aisha, interpretada por Elizabeth Debicki, revela a sua camareira o senhorio perfeito que ela criou para ajudar a destruir os Guardiões de uma vez por todas. Desde aquela cena, os fãs têm esperado pacientemente para ver quem irá interpretar esse personagem, com seus desejos agora atendidos.

Fontes dizem que Gunn e executivos começaram sua longa busca pela pessoa para interpretar Warlock no final de agosto, com Poulter conhecendo vários outros elenco para o papel cobiçado. Uma vez que é uma ocorrência comum em qualquer uma das principais propriedades da Marvel, os executivos e Gunn demoraram a desempenhar o papel, visto que os fãs estavam empolgados quando foi provocado pela primeira vez. No final, o teste de Poulter foi bom demais para ser perdido.

Mais conhecido por papéis em Retorna E Detroit, Poulter tem estado ocupado na frente da TV, mais recentemente aparecendo na popular minissérie da Amazon Metropolitano. Ele pode então ser visto na série limitada do Hulu Dubcek. É representado por WME e Hamilton Hodell.