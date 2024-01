Grupo bancário IIF soa o alarme sobre dívida global recorde

A questão foi amplamente destacada na reunião anual do Fórum Económico Mundial, que decorre até sexta-feira, com o aumento da inteligência artificial e dos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia no topo da agenda do fórum.

“Temos um problema de dívida global. Temos os níveis mais elevados de dívida não-guerra da história moderna, detida por empresas, famílias, governos soberanos e quase-soberanos.” [levels]“Adams disse.

“Temos um enorme problema financeiro em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos, que administramos [a] O défice atinge 7% do PIB e acrescentou: “Precisamos de estar sóbrios e de nos concentrarmos em como colocar a nossa casa financeira em ordem”.

O grupo comercial líder no setor bancário global Ele disse No final do ano passado, a dívida global aumentou para um máximo recorde de 307,4 biliões de dólares no terceiro trimestre de 2023, com aumentos significativos registados tanto nos países de rendimento elevado como nos mercados emergentes.

O Instituto de Finanças Internacionais disse que espera que a dívida global atinja 310 biliões de dólares até ao final de 2023, alertando que as eleições em mais de 50 países e regiões este ano poderão anunciar uma mudança em direcção ao populismo que levará a níveis de dívida mais elevados.

“Preocupo-me com a geopolítica todos os dias”, disse Adams. “Acho que este será um ano desafiador.”