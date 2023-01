Grupo agrícola americano pede investigação sobre o aumento dos preços dos ovos

As carteiras dos consumidores foram afetadas pela inflação maciça nos EUA no ano passado.

Uma preocupação final são os ovos, que subiram 138% em dezembro em relação ao ano anterior, para US$ 4,25 por dúzia, de acordo com o Bureau of Labor Statistics.

Grupo de fazenda convida Comissão Federal de Comércio (FTC) Para escanear o aumento em busca de sinais de manipulação de preços das principais empresas brancas.

Vários grupos, de reguladores a agricultores e autoridades do setor, têm discutido com frequência nos últimos anos sobre o poder do grande agronegócio para definir preços e aumentar o que os consumidores pagam pelos mantimentos.

PREÇOS DE OVOS ALTÍSSIMOS: Uma análise histórica dos preços dos ovos desde 1980

O órgão antitruste do país deve examinar os lucros recordes da maior empresa de ovos, disse a Farm Action na quinta-feira em uma carta à presidente da Comissão Federal de Comércio, Lena Khan.

Esse produtor de ovos é a Cal-Maine Foods, que controla 20% do mercado varejista de ovos.

Vendas trimestrais em Cal Maine O lucro bruto aumentou 110% e o lucro bruto aumentou mais de 600% em comparação com o mesmo trimestre do ano fiscal anterior, de acordo com um documento regulatório.

A empresa citou a redução da oferta de ovos em todo o país devido à gripe aviária elevando os preços como o motivo de suas vendas recordes.

Preços dos ovos subiram mais de 64% em alguns estados

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) também citou um surto recorde de gripe aviária como a razão para o aumento dos preços.

Cerca de 58 milhões de frangos e perus foram encontrados Morto pela gripe aviária Ou para controlar a propagação do vírus desde o início de 2022, principalmente nos meses de março e abril, segundo o USDA.

Basil Musharbash disse que a produção de ovos nos Estados Unidos diminuiu cerca de 5% em outubro em relação ao ano passado, e os estoques de ovos diminuíram 29% em dezembro em relação ao início do ano, o que é uma queda significativa, mas pode não explicar o aumento recorde de preços. , advogado da Farm Action.

Autoridades de fronteira dos EUA relatam aumento no contrabando de ovos

“Queremos que a FTC analise os preços e veja se os consumidores estão manipulando os preços”, disse Musharbash.

fita proteção outro eles mudaram mudança % calma CAL-MAINE FOODS INC. 54,67 -1,05 -1,88%

Cal Maine disse em comunicado à Reuters que os custos de produção mais altos também foram um fator para o aumento dos preços.

O American Egg Council, um grupo de marketing de ovos, disse em comunicado que os preços dos ovos refletem uma variedade de fatores e que os preços dos ovos no atacado estão começando a cair.

A FOX Business entrou em contato com a FTC para comentar.