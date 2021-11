Greta Thunberg diz que vai para ‘Net Zero’ depois de praguejar após cantar COP26

A sueca de 18 anos foi filmada cantando “Você pode levar a crise climática às alturas” ao som da popular canção infantil “Ela está vindo ‘ao redor da montanha'”, junto com outros defensores do clima no primeiro dia de a cúpula da COP26 em Glasgow, Escócia.

Após uma reação de alguns por causa de sua escolha de palavras, Thunberg postou uma reação enganosa a seus cinco milhões de seguidores no Twitter na manhã de quarta-feira.

“Estou feliz em anunciar que decidi ir direto para os palavrões e palavrões. Se eu tiver que dizer algo impróprio, prometo compensar dizendo algo bom. # COP26”, escreveu ela.

Thunberg fez um discurso na recente Conferência do Clima da Juventude, onde humilhou os líderes, observando que o discurso deles sobre o clima era “blá, blá, blá”.

Na segunda-feira, Thunberg se juntou a outros ativistas do “Fridays for Future” em uma manifestação no Festival Park de Glasgow, perto da cúpula do clima das Nações Unidas, onde mais uma vez zombou dos políticos por sua inação climática.

Ela disse que os políticos e delegados reunidos nas negociações da COP estavam “fingindo levar nosso futuro a sério”.

“A mudança não virá de dentro. Isso não é liderança, é liderança”, acrescentou Thunberg, referindo-se ao grupo de manifestantes reunidos do lado de fora.

Ela continuou: “É assim que se parece a liderança. Chega de tolices, chega de exploração das pessoas, da natureza e do planeta … Chega de tudo o que eles estão fazendo por dentro.”

No fim de semana, a ambientalista deu as boas-vindas à estrela do rock quando seus apoiadores a reuniram na Estação Central de Glasgow.

Depois de viajar de trem para o norte de Londres, Thunberg apareceu de bom humor, levantando o polegar para os fotógrafos enquanto caminhava pela estação ao chegar, cercada pela polícia e outros ativistas do clima.