Greg Monroe, do Minnesota Timberwolves, se torna o 541º jogador a jogar na NBA nesta temporada

Veteran Center Greg Munro Ele fez história ao se tornar o 541º jogador da NBA utilizado na liga nesta temporada, quando saiu do banco para o Minnesota Timberwolves na vitória por 108-103 sobre o Boston Celtics na noite de segunda-feira.

Monroe assinou um contrato de 10 dias no início do dia, marcando 11 pontos e nove rebotes em 25 minutos para o Wolves, que quebrou uma seqüência de duas derrotas consecutivas. Sua grande noite na segunda-feira marcou seu retorno ao elenco da NBA pela primeira vez desde 2019.

Ele jogou na seleção nº 1 do Pistons no draft de 2010 com seis times da NBA nas dez temporadas seguintes. Depois de passagens pela Alemanha e Rússia, ele assinou com o Capital City Go-Go na G League e jogou 12 jogos antes dos Timberwolves chegarem.

Sua viagem de segunda-feira resumiu a vida de um jogador de basquete.

Monroe disse: “Acordei por volta das 4 da manhã. O primeiro voo foi cancelado. A academia é por volta das 4.”

Depois de conhecer o técnico do Timberwolves, Chris Finch, e apertar as mãos de seus novos companheiros de equipe, Monroe não tinha certeza de seu papel contra o Celtics, mas o jogador de 31 anos disse que está pronto para qualquer coisa.

“[Finch] Ele fez um bom trabalho – embora eu não tivesse nenhum tempo com ele, ele me colocou em posições onde me sinto confortável. ” “Eu estava fazendo as coisas que vinha fazendo durante toda a temporada com Go-Go, então isso tornou mais fácil para mim.”

Ele estava confortável o suficiente para que quando o Wolverhampton estava se aproximando da partida, eles começaram seu ataque através de Monroe em uma posição elevada.

“Ele é muito experiente”, disse Finch. “Ele nos dá um visual diferente, alguns do tamanho certo e carne bovina. Seu salto foi ótimo. Mais uma vez, você pode simplesmente jogar nele e resolver as coisas.”

Toda a experiência deixou Monroe com muito pouco tempo para processar o que ele passou.

“Foi um soluço”, disse Monroe. “Eu estava tão focado em estar pronto quando meu número fosse chamado que não tive a chance de atender honestamente, mas neste campeonato, você não tem muito tempo para digerir qualquer coisa. Temos outro jogo amanhã e os Knicks estão jogando muito bem. ”Agora, é nisso que me concentro.”

Bem, isso e saber os nomes de seus companheiros.

“Eu não vou mentir: Jaylene Noel Você jogou muito bem esta noite. Eu não sabia quem ele era, ” Monroe admitiu. “Acho que ele jogou muito bem, mas foi a primeira vez que o vi. O jogo é o mesmo, as pessoas mudam. Esta noite, ele é um cara que arrisca.”

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para este relatório.