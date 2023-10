Grant Delpit, Brown espera pegar 49ers ‘montando em um cavalo alto’ na Semana 6 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers enviaram uma mensagem ao resto da NFL sobre o “Sunday Night Football” ao desmantelar o Dallas Cowboys por 42-10 no Levi’s Stadium. Eles são um dos dois times invictos da NFL e possuem o melhor diferencial de pontos da liga (mais 99).

Você nomeia as estatísticas, elas favorecem os 49ers. Mas o Cleveland Browns vê toda essa positividade como uma oportunidade de vencer no domingo, no confronto da Semana 6.

“Eles têm que nos ver. “No final do dia, eles virão à nossa casa”, disse Grant Delpit, oficial de segurança de Brown. Ele disse aos repórteres na quinta-feira em Cleveland. “Como eu disse antes, eles são um grande time no momento. O quarterback deles [Brock Purdy] Ele pode estar jogando como o melhor da liga e o esquema lhe convém. Eles têm uma ótima defesa.

“Mas como eu disse, cara, eles estão montando seu cavalo agora. Este pode ser o melhor momento para pegá-los.”

Os 49ers entraram na temporada de 2023 determinados a evitar o início lento que os tem atormentado nos últimos anos. San Francisco começou a temporada passada com um recorde de 3-4 antes de somar 12 vitórias consecutivas rumo ao Campeonato NFC. Em 2021, os 49ers tropeçaram para 2 a 4 e tiveram que vencer quatro dos últimos cinco jogos para chegar aos playoffs.

Atualmente, o time de Kyle Shanahan está com 5 a 0 pela primeira vez desde que venceu oito jogos consecutivos no início da temporada de 2019 e, posteriormente, avançou para o Super Bowl LIV.

“Eles são uma grande equipe no momento. Ninguém poderia detê-los”, disse Delpit. “Eles não correm muito com a bola. Eles conseguem muitas informações na defesa. Eles têm um esquema único no ataque. Nós temos uma defesa semelhante à deles, então eles já viram isso antes.”

“Será uma guerra. Estamos prontos para isso.”

O ataque dos 49ers registra o terceiro maior número de jardas por jogo (402,6). A defesa dos Browns é a que tem menos reviravoltas da liga (196,8 por jogo).

“Acho que nos damos bem”, disse o linebacker do Cleveland, Denzel Ward, na quinta-feira. “Eles são um ataque dinâmico e definitivamente um grande desafio para nós. Acho que estamos prontos para o desafio e ansiosos por isso, enfrentando esses caras e vendo onde estamos.”

