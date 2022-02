Grandes esperanças para o primeiro-ministro socialista, propenso ao otimismo, após grande vitória | Portugal

Em 2016, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma repreensão alegre ao seu primeiro-ministro: António Costa, observou o presidente, era propenso a “Um otimismo crônico e levemente irritante”.

Quase seis anos depois, o otimismo de Costa parece bastante fundamentado. Na noite de domingo, o líder de 60 anos do Partido Socialista (PS) de Portugal desafiou as pesquisas, bem como as tendências políticas em outros lugares da Europa, para garantir uma maioria absoluta surpresa em um eleição geral antecipada.

O PS havia conquistado a maioria absoluta apenas uma vez antes, e agora houve apenas quatro dessas maiorias alcançadas por qualquer partido nos últimos 35 anos.

As expectativas provavelmente serão altas, já que os socialistas se preparam para voltar ao cargo para administrar € 45 bilhões de fundos de recuperação da Covid da UE. Costa, que é primeiro-ministro desde 2015, foi elogiado por supervisionar uma reviravolta econômica, reverter medidas de austeridade amargamente impopulares e gerenciar um dos programas de vacinação mais bem-sucedidos do Europa.

Ele também se mostrou capaz de navegar em águas políticas complicadas. Poucos imaginavam que seu Geringonça (solução improvisada) com os antigos aliados dos socialistas no Partido Comunista Português e no Bloco de Esquerda duraria um ano, quanto mais seis.

A maioria absoluta de Costa agora o liberta de ter que depender dos comunistas e do Bloco de Esquerda, cuja oposição ao orçamento de 2022 desencadeou as eleições antecipadas. Partes do eleitorado de esquerda parecem ter votado estrategicamente, apoiando os socialistas, pois eles tinham a melhor chance de vencer e punindo os partidos menores que acusam de encerrar prematuramente a última legislatura.

Os sociais-democratas (PSD), de centro-direita, que terminaram em segundo lugar, estavam à frente em algumas pesquisas na semana passada, mas podem ter sido desprezados por eleitores de centro que estavam desconfortáveis ​​com a perspectiva de um governo minoritário do PSD ter que fechar acordos com o Chega Festa.

Os socialistas disseram que poderiam aumentar o salário mínimo no país mais pobre da Europa Ocidental de € 705 (£ 582) por mês para € 900 até 2026, e planejam gastar a maior parte dos fundos da UE na atualização da infraestrutura de Portugal. O PSD, por sua vez, havia prometido cortar impostos sobre lucros corporativos e renda pessoal.

Se as sondagens estavam aquém dos vencedores – o consenso era que seria uma disputa acirrada entre socialistas e PSD, sem que nenhum deles conquistasse uma maioria absoluta – não erraram no Chega. E se o domingo foi uma noite monumental para Costa e seu partido, também foi para o ex-especialista do futebol André Ventura e seu grupo de extrema-direita.

O Chega ganhou 12 assentos, contra apenas um nas eleições de 2019, para se tornar o terceiro maior partido no parlamento de 230 assentos. A sua quota de votos subiu de 1,9% há três anos para 7,2%, o que significa que cada vez mais eleitores portugueses estão a dar ouvidos ao discurso populista e anti-Roma de Ventura.

A ascensão do Chega ecoa a chegada do partido de extrema-direita Vox no parlamento espanhol há três anos. Espanha e Portugal – imaginados há muito tempo como imunes à extrema direita por causa de suas experiências relativamente recentes das ditaduras de Franco e Salazar – agora provaram-se insuficientemente vacinados.

Entre os que parabenizaram Ventura estavam o líder do Vox, Santiago Abascal, e Marine Le Pen. Este último saudou a vitória do Chega como mais uma prova de que “em toda a Europa, as pessoas estão a levantar-se para reclamar a sua liberdade e a sua soberania”.

Costa, cujo otimismo natural foi agora sustentado por um inesperado triunfo eleitoral, reconheceu a dimensão do seu novo mandato e prometeu não abusar dele ao tentar reunir um país fragmentado e ajudar a liderar recuperação social e econômica da pandemia.

“A maioria absoluta não significa poder absoluto; não significa governar sozinho”, disse na noite de domingo. “É uma responsabilidade acrescida e significa governar com e para todos os portugueses.”