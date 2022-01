Grande jogador da NFL Charles Woodson irritado com apito falso no jogo Raiders-Bengals

Charles Woodson falou por todos Caçadores de Las Vegas Torcedores no domingo, quando ele expressou sua frustração com o árbitro durante a derrota do time no play-off para Cincinnati Bengals.

Woodson admitiu que chamadas suspensas e falsas partidas prejudicaram o impulso da equipe, mas notou um apito falso que apareceu enquanto dirigia os Bengals, que era o verdadeiro problema.

A polêmica ocorreu no segundo trimestre em nome do Bengals QB Joe Borough deu um passe de touchdown para Tyler Boyd. Quando a bola estava no ar, o árbitro apitou. As regras da NFL afirmam que o jogo deve estar morto. O rebaixamento contou, e Cincinnati passou a vencer por sete pontos.

“Acho que o que ele infligiu a si mesmo é o certo – desligar ligações, falsas partidas”, disse a ex-estrela dos Raiders no “FOX NFL Kickoff”. “Durante todo o dia, todas as vitórias positivas que tivemos naquela partida foram marcadas por pênalti. Se você quer saber por que os torcedores dos Raiders – Raider Nation – sempre ficaram chateados na liga e nos árbitros, é por causa dessa ligação de ontem.

Officer Bengals Raiders provavelmente não trabalhará em mais jogos POSTSEASON após ligações contenciosas: relatório

“Nós sempre parecemos fazer parte desses jogos. O apito dispara jogo morto. Estou certo? … Então o jogo acabou. Então, realmente, este é realmente um jogo de bola par agora. Eles têm que contar, tomar os sete pontos fora do placar, e temos que jogar esta partida… talvez quarta-feira. Não podemos continuar a receber esse tipo de chamadas.”

Walt Anderson, vice-presidente da National Football League (NFL), deu uma explicação intrigante sobre quando o apito soou, alegando que veio após o touchdown. A explicação contradizia o que quase todos os torcedores que assistiam à partida pela TV ouviram e viram.

“Confirmamos com o árbitro e a equipe que naquela jogada – eles se encontraram e conversaram – eles decidiram que tinham um apito, mas que foram apitados em campo depois que o recebedor pegou a bola”, disse Anderson no relatório do rali.

Anderson acrescentou que os oficiais “não sentiram que o apito foi tocado antes que o receptor pegasse a bola”.

A tripulação responsável, liderada por Jerome Buger, provavelmente não operará novamente nesta pós-temporada, ESPN mencionado.