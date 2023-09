GoPro anuncia Hero12 Black Edition por US$ 400 e Max Lens Mod 2.0 por US$ 99

A GoPro agora diz que você não precisa cair do avião para ficar totalmente vertical com suas câmeras. O mais recente produto de ação da empresa na Black Line suporta um novo modo retrato para fotografar aventuras dignas de TikTok, e agora a empresa disse que os usuários devem esperar tempos de reprodução mais longos, mesmo ao gravar vídeos HDR e 4K.

Os $ 400 GoPro Hero 12 PretoAnunciado na quarta-feira, ele grava na proporção de 16:9 ao fotografar verticalmente e pode manter a mesma proporção mesmo quando a câmera é mantida em sua posição horizontal normal. O novo modo retrato suporta até 2X Slowmo em vez da lente grande angular 8X em 2,7K. Caso contrário, ainda está lá HyperView e Horizon Lock foram introduzidos pela primeira vez com o Hero 11. Os recursos TimeWarp, Time Lapse e Night Lapse, que permitem alguns painéis de luz exclusivos e capturam o céu noturno, estão disponíveis em uma proporção de 8:7, permitindo um campo de visão mais longo.

A GoPro também lançou o novo e melhorado $ 99 Modo de lente máxima 2.0 Quarta-feira, que aumenta o sensor para um campo de visão de 177 graus e suporta vídeo 4K a 60 quadros por segundo. Com a lente montada, a GoPro Black 12 pode habilitar um novo modo chamado Max HyperView usando o sensor 8:7. A GoPro afirma que essa configuração serve para capturar vídeos mais amplos – várias vezes mais largos e mais longos do que uma lente padrão.

Uma das maiores reivindicações de fama dos GoPros é sua capacidade de sobrevivência, e a empresa promete que o dispositivo não será nada fácil de destruir, mesmo com as lentes extras. A GoPro disse que esta lente deve ser mais resistente do que a iteração anterior, com vidro mais resistente a arranhões e um revestimento de lente hidrofóbico para resistir a gotas de água perdidas. Durante uma sessão de perguntas e respostas com a mídia, o CEO da GoPro, Nick Woodman, disse que “passou por muito estresse” com o Max Lens Mod instalado enquanto gravava um vídeo promocional em uma viagem de bicicleta, e o dispositivo sobreviveu intacto.

A nova versão do Max Lens Mod deve capturar um ângulo de visão ultra amplo, e a empresa prometeu que esta versão será mais resistente a arranhões do que antes. foto : Da GoPro

Além das adições de qualidade de imagem, a empresa está divulgando o tempo de execução da nova câmera de ação. A GoPro afirmou que seu gerenciamento de energia aprimorado permite até 70 minutos de gravação contínua em vídeo de 5,3K e Ultra HD de 60fps com HyperSmooth 6.0 ativado. Este período de tempo é o dobro do tempo de execução anunciado do Hero11, embora a resolução mais alta faça com que o dispositivo tenda a esquentar. Avaliações anteriores Percebi uma vida útil semelhante de 5,3k na versão mais recente do Hero, então a duração da câmera dependerá do usuário. Ainda existe a opção de ativar o modo QuickCapture para ligar o dispositivo e iniciar a gravação pressionando um botão, o que é uma boa maneira de economizar bateria.

A maioria dos usuários regulares da GoPro aceita usar as montagens proprietárias da empresa, mas a empresa finalmente está oferecendo mais opções para montagens padrão. Entre os dedos de montagem há agora um slot para roscas de montagem de 1,4″ a 20″, o que significa que o Hero12 é compatível com a maioria dos tripés assim que sai da caixa. Isso também significa que ele pode ser conectado a um novo mastro de extensão dobrável de 48 polegadas que inclui um obturador remoto Bluetooth removível, que chegará em outubro.

o Herói12 Ele ainda mantém a opção de proporção de aspecto 8:7 introduzida com o Hero 11, mas agora também há opções adicionais de correção de cores no GP-Log para profissionais que usam uma GoPro em um ambiente mais profissional. É principalmente um recurso que os profissionais usarão no processo de pós-produção, mas é um obstáculo adicional para um mercado cada vez mais lotado com dispositivos como o Insta360 Go 3 que entram no território das câmeras de ação. O dispositivo ainda suporta até quatro dispositivos Bluetooth conectados simultaneamente, incluindo fones de ouvido ou microfones, e o software também inclui sincronização de timecode sem fio para facilitar a edição na postagem.

A outra grande atualização deste ano diz respeito ao software em nuvem da empresa. A empresa lançou o aplicativo GoPro Quik no ano passado, permitindo que aqueles que pagam por uma assinatura baixem com mais facilidade o conteúdo de sua câmera para a nuvem. O aplicativo foi lançado logo após o lançamento do Hero 11, mas as versões desktop e móvel agora devem ser sincronizadas para que os usuários possam baixar rapidamente seu conteúdo da nuvem para edição rápida. O aplicativo Quik para desktop estará disponível apenas no Mac a partir de 1º de novembro. A versão para Windows deve estar disponível no próximo verão.

o Herói GoPro 12 preto A pré-encomenda começa na quarta-feira, com o lançamento completo marcado para 13 de setembro