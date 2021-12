Google anuncia um pacote de novos recursos do Android até o final de 2021

O Google tem um monte de novos recursos em breve para Android, incluindo novos gadgets para YouTube Music, Google Play Livros e Google Fotos; Novos recursos do Android Auto; e atualizações para o Google Assistente e o Google Fotos. A empresa detalhou os novos recursos Em uma postagem de blog.

A maior adição baseada em carro é que, a partir de hoje, os proprietários de Pixel 6, Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S21 poderão usar seu telefone como uma chave de carro com “BMWs compatíveis” em alguns países. O Google anunciou que está trabalhando em Principal recurso do carro para Android 12 em maio, citando especificamente a BMW como um dos fabricantes com os quais trabalhará. O Google afirma que o recurso estará disponível “em todos os veículos BMW 2020 e 2022” e que espera adicionar mais carros compatíveis no futuro.

Outros novos recursos do Android Auto em breve incluem a opção de iniciar automaticamente a interface amigável para carros quando um telefone Android é conectado ao carro, um novo botão de reprodução na tela inicial para começar a tocar música com um “um toque”, uma nova pesquisa ícone para encontrar música rapidamente e novas opções de resposta inteligente para mensagens de texto.

Novos widgets também estão disponíveis na tela do seu telefone Android para YouTube Music, Google Play Livros e Google Fotos. O widget Música fornece controles de reprodução e acesso às faixas reproduzidas recentemente, enquanto o widget Livros fornece atalhos para sua biblioteca. Há também um novo widget do Google Fotos saindo na próxima semana que pode ser configurado especificamente para exibir fotos de pessoas e animais de estimação específicos de sua biblioteca. Além de um novo widget, Memórias do Google Fotos Ele também começará a exibir fotos e vídeos com curadoria de eventos como a véspera de Ano Novo na interface padrão do Photo Grid.

“Family Bell” do Google, o sistema de lembrete em forma de alarme pode ser Transmissão de alto-falantes e monitores inteligentes, para funcionar em dispositivos móveis.

Por fim, o Google também deu uma atualização sobre o lançamento da nova versão Recurso de redefinição de permissões em telefones Android antigos, que desativa automaticamente as permissões para aplicativos que você não usa há algum tempo. O recurso já está disponível para dispositivos que executam o Android 11 e posterior, mas agora vai se expandir para dispositivos que executam o Android 6 e posterior “a partir do próximo mês”, diz a empresa, referindo-se ao lançamento em janeiro. Ele havia dito anteriormente que a expansão começaria em dezembro.

Como de costume, com esses tipos de recursos saindo do Google, essas novas opções estão sendo lançadas em uma variedade de prazos diferentes, de “hoje” para o principal recurso do carro BMW até “próximos meses” para os recursos de pesquisa por voz e respostas inteligentes do Android Auto.