Golfistas criticam LIV OWGR ‘quase obsoleto’ após decisão

Cameron Smith descreveu o sistema oficial de classificação mundial do golfe como “quase obsoleto” depois que seu corpo diretivo votou por unanimidade para não conceder pontos de classificação mundial aos jogadores de golfe por suas finais nos torneios da LIV Golf League.

Smith ficou em segundo lugar no mundo depois de vencer o The Open em St. Andrews em julho de 2022. Ele trocou o PGA Tour pelo LIV Golf cerca de dois meses depois e caiu para o 15º lugar no mundo.

“Acho que está quase obsoleto agora”, disse Smith aos repórteres na quarta-feira na Arábia Saudita, onde o LIV Golf realizará seu último evento da temporada regular no Royal Greens Golf & Country Club a partir de sexta-feira. “Temos alguns jogadores aqui que jogam alguns dos melhores golfe do mundo e estão fora dos 100 ou 200 melhores jogadores do mundo. É ridículo.”

O bicampeão principal Dustin Johnson, que foi o primeiro campeão de simples do LIV Golf em 2022, questionou se o OWGR ainda é a melhor forma de classificar os jogadores.

“Eu sinto que você não pode mais usar o sistema de classificação”, disse Johnson. “Essa é a minha opinião. É difícil usar o sistema de classificação mundial se você excluir 48 bons jogadores. As classificações são distorcidas. Isso realmente não me afeta tanto quanto afeta alguns outros jogadores. Quero pontos para o resto dos jogadores.”

O presidente da OWGR, Peter Dawson, enviou uma carta ao Comissário de Golfe da LIV Greg Norman e ao Diretor de Operações Gary Davidson na terça-feira, informando-os que o Conselho de Administração votou para não reconhecer a LIV Golf League como um tour de qualificação no sistema OWGR.

A carta dizia que o conselho está preocupado com a baixa rotatividade de jogadores no LIV Golf e os caminhos limitados para a adesão de outros jogadores. Ela também citou preocupações sobre alguns aspectos de equipe do LIV Golf, nos quais os jogadores competem em eventos individuais e de equipe simultaneamente em 54 buracos.

O PGA Tour e o DP World Tour suspenderam jogadores que participaram de torneios LIV Golf sem emitir eventos conflitantes. Muitos jogadores do LIV Golf desistiram desses passeios.

Os órgãos dirigentes dos Big Four, Augusta National Golf Club, PGA of America, United States Golf Association e R&A continuaram a permitir que os jogadores do LIV Golf competissem em majores, se fossem elegíveis. Alguns jogadores, incluindo Johnson e Smith, se classificaram para os campeonatos por serem ex-campeões. Outros receberam isenções através dos seus rankings mundiais, o que será mais difícil no futuro.

Smith e o pentacampeão Brooks Koepka (nº 18) são os únicos jogadores de golfe do LIV atualmente classificados entre os 50 melhores do mundo. Seis jogadores de golfe do LIV estão classificados entre os 100 melhores.

“É obviamente decepcionante”, disse Patrick Reed. “Até que o ranking mundial real reflita os melhores jogadores do mundo, para mim é apenas um sistema quebrado. Só porque estamos jogando em um torneio diferente, isso não deveria importar.”

Da forma como está, Reed só é elegível para jogar no Masters, como ex-campeão, em 2024. Sergio Garcia, Phil Mickelson, Bubba Watson e Charl Schwartzel também têm isenções vitalícias para jogar no Augusta National Golf Club em abril como vencedores anteriores.

Koepka, que conquistou sua quinta vitória importante no PGA Championship em maio, receberá uma isenção de cinco anos em todos os quatro até 2028. Smith pode jogar em todos os quatro até 2027; Mickelson deve funcionar até 2026; Johnson e Bryson DeChambeau estão isentos até 2025.

DeChambeau, que conquistou o Aberto dos Estados Unidos de 2020, sugeriu permitir que os 12 melhores jogadores da longa corrida de pontos do LIV Golf entrassem nos campeonatos no próximo ano.

“Para DJ, Cam, Brooks e aqueles caras, que eu entendo que estão isentos das majors, provavelmente no futuro próximo, isso não dura para sempre”, disse o inglês Richard Bland. “E não permitir que esses jogadores joguem em grandes torneios não é certo.

“Não importa onde você joga golfe. O ranking mundial deveria mostrar isso, e não mostra. Não sei como você pode contornar isso. É decepcionante porque você está apenas roubando dos fãs de golfe isso, talvez dentro de alguns anos, os melhores jogadores estarão jogando em torneios.” Grande, é assim que deveria ser.”