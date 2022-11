Geórgia x Kentucky, Ohio x Maryland e muito mais

Antes de aproveitarmos a emoção da Competition Week, o Pac-12 terá muito destaque na semana 12.

A USC é a única equipe da conferência restante na corrida do College Football Playoff, e sua difícil reta final começa com uma viagem pela cidade até a UCLA no sábado à noite.

Há também outro jogo excelente em Eugene, já que o Oregon recebe o Utah com grandes implicações para o título do Pac-12. E antes que o Pac-12 chegue ao centro do palco no final da noite de sábado, há algumas vagas difíceis para algumas das equipes mais bem classificadas.

(Nota: Todos os horários são ET, as probabilidades são da BetMGM)

Horário: 19h30 | Televisão: SECN | Fonte: Ole Miss -2.5 | Total: 64

O técnico do Ole Miss, Lane Kiffin, estava muito perto de vencer seu ex-chefe, Nick Saban, do Alabama, mas os rebeldes caíram por 30 a 24 de forma dolorosa. Agora, os 8-2 Rebels foram eliminados da competição da SEC West e precisam fazer uma viagem para enfrentar o Arkansas. Um jogo noturno em Fayetteville nunca é fácil, e Ole Miss provavelmente tentará confiar tanto em um jogo corrido quanto durante todo o ano. Enquanto isso, o Arkansas está apenas 5-5 no ano e precisará sair de uma virada e conquistar a elegibilidade do bowl.

Horário: 20h | TV: Raposa | Linha: USC -2.5 | Total: 75,5

É um grande fim de semana no Pac-12, já que o USC é o último candidato restante nos playoffs. O ataque da USC, liderado pelo quarterback Caleb Williams, estava jogando em alto nível. Sua defesa não. As coisas funcionaram de maneira semelhante para a UCLA. Os Bruins, que ainda lutam para entrar no jogo Pac-12, têm um ótimo jogo corrido liderado por QB Dorian Thompson-Robinson e RB Zach Charbonnet. Esses dois precisam de grandes noites para a UCLA acabar com a virada, especialmente com a forma como a defesa tem lutado nas últimas semanas.

Horário: 22h30 | Televisão: ESPN | Fonte: Yota -1.5 | Total: 61,5

Como o jogo USC-UCLA, este confronto é enorme para a corrida pelo título do Pac-12. Utah e Oregon estão com 6-1 em jogos de conferência, meio jogo atrás de 7-1 USC e um jogo à frente de UCLA e Washington, ambos 5-2.

As lesões de QB serão muito importantes para isso. Enquanto Utah QB Cam Rising parece estar de volta depois de perder um jogo algumas semanas atrás, Bo Nix, do Oregon State, é mais um ponto de interrogação. Parecia que ele machucou o pé ou o tornozelo no final da derrota dolorosa para Washington na semana passada. A comissão técnica permaneceu em silêncio sobre a situação dos Knicks, mas o fato de Oregon ter passado de favorito de 3 pontos para azarão de 1,5 ponto na noite de quarta-feira diz muito. Se os Knicks não puderem ir, Ty Thompson receberá um aceno neste jogo crucial.