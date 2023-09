Generac está fazendo recall de cerca de 64.000 geradores em meio à temporada de furacões

CNN

Uma temporada de furacões tão devastadora Ele continua atingindo a fonte de alimentação Para comunidades nos Estados Unidos, a Generac Power Systems afirma que está fazendo o recall de milhares de geradores portáteis devido ao risco de incêndios e queimaduras.

Os geradores foram vendidos nas principais lojas de materiais de construção e ferragens nos Estados Unidos e Canadá de abril de 2011 a junho de 2023, disse a empresa de Wisconsin à CNN em comunicado no domingo.

Generac disse que os tanques de combustível nas unidades GP15000E e GP17500E “podem falhar na ventilação adequada, causando o acúmulo de pressão excessiva de vapor de combustível ao operar sob alta temperatura ambiente e expelindo esse vapor de combustível quando abertos, representando risco de incêndio e queimadura”.

Desenvolveu um kit de reparo que está disponível gratuitamente aos consumidores.

o Comissão de segurança de produtos de consumo A Generac disse em comunicado anterior que havia feito recall de 64 mil geradores portáteis após mais de vinte relatos de altas temperaturas, algumas das quais levaram a queimaduras graves.

Generac recebeu mais de duas dúzias de relatos de “superaquecimento de geradores e combustível sendo comprimido ou expelido quando aberto”. O comitê disse que pelo menos três incidentes resultaram em queimaduras graves.

“O tanque de combustível dos geradores em recall pode não conseguir ventilar adequadamente a partir da válvula de capotamento, fazendo com que o excesso de pressão se acumule no tanque de gasolina e expulse o combustível quando aberto, representando risco de incêndio e queimadura”, disse a comissão. O grupo aconselha as pessoas a pararem imediatamente de usar os geradores em recall e contatá-los Generac para um kit de reparo gratuito.

Os geradores em questão foram vendidos “de abril de 2011 a junho de 2023 por valores entre US$ 3.300 e US$ 3.650” na maioria das lojas de materiais de construção, disse a comissão.

A Generac disse que pede desculpas por qualquer inconveniente.

O recall de quinta-feira ocorre durante a temporada de furacões, quando muitas pessoas recorrem a geradores após uma tempestade para abastecer suas casas.

Estes anos temporada de furacões Do outro lado do Oceano Atlântico, o Golfo do México e o Mar do Caribe estendem-se de 1º de junho a 30 de novembro. Dezenas de milhares de pessoas vivem atualmente sem energia, enquanto o ciclone pós-tropical Lee continua a trazer chuva, vento e inundações a partes das províncias atlânticas do Canadá.

quando Furacão Idália Quando o furacão atingiu a Flórida no final de agosto, deixou centenas de milhares de pessoas sem energia.